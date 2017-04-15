Bu kez balkon konuşması yapmayacak

Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın referandumdan "Evet" çıkması halinde balkon konuşması yapmayacağını aktararak özetle şu ifadeleri kullandı:





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Konya’da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu karşıladı. Kılıçarslan Meydanı’ndaki mitingde kürsüye önce Davutoğlu çıktı. Davutoğlu, mesajını Mevlânâ’nın sözleriyle verdi; “17 Nisan sabahı şunu diyeceğiz: Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yeni Türkiye’yi kurmak lazım”.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kürsüye çıkmadan önce konuştuk... Milliyet’ten Serpil Çevikcan, Sabah’tan Okan Müderrisoğlu ve Burhanettin Duran’la birlikte.





Öncelikle bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Morali yerindeydi. “10 Ağustos’tan önce de Konya’da birlikteydik” deyince, uzun bir “Evet” çekerek karşılık verdi. Erdoğan’a ilk olarak referandum sonucuna ilişkin tahmini sorduk. Soruyla karşılık verdi.“Anketleri siz yazıyorsunuz, sizin tahmininiz ne?” diye sordu. Ortalama yüzde 55 artı evet çıkacağı yönündeydi. Bize tek tek sordu, “Asıl sizin vereceğiniz oran önemli” dememize rağmen kendisi bir oran vermedi. Bize, verdiğiniz oran az ya da çok demedi. Ama evet çıkacağından emin bir havası vardı.





“Referandumu İstanbul’da mı izleyeceksiniz” diye sorduk. “Evet” diye başını salladı. Bu kez, “Balkon konuşması yapacak mısınız?” diye sorduk. “O gece balkon konuşması Binali Bey’in hakkı. Genel Başkan olarak o yapacak. Ben daha sonra belki bir konuşma yaparım” karşılığını verdi. “Peki vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önüne toplanırsa...” diye üsteledik. Bu kez, “Ben belki daha sonra bir konuşma yaparım” dedi.