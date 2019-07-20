Samanyolu Haber /Politika / Bu kez Bahçeli, Davutoğlu'nu hedef aldı /20 Temmuz 2019 20:41

Bu kez Bahçeli, Davutoğlu'nu hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'da yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın AKP'ye oy kaybettirdiğini savunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na cevap verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'da yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın AKP'ye oy kaybettirdiğini savunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na cevap verdi.

Bahçeli başkan anlamına gelen 'Serok' kelimesiyle hitap ettiği Davutoğlu'na "Türkiye'nin bir dönemini karanlığa iten, doğuda başka batıda başka, güneyde başka kuzeyde başka konuşan Serok Ahmet'in partimize yönelik kendisi gibi düşük profilli ithamları aynen şahsına dönmüştür" diye seslendi.

"Partimizi Kürt karşıtı gibi sunmak ecdada hakarettir"

MHP lideri, eski Başbakanın 'MHP ile ittifakta Kürt oylarını kaybetme ihtimalimiz olduğu için Meclis'teki çoğunluğu kaybedeceğimizi Cumhurbaşkanına ilettim' ifadelerini alıntılayıp şunları söyledi:

"Partimizi Kürt karşıtı gibi sunmak tarihe, ecdada, vatana, millete çok ağır hakaret ve hıyanettir. Serok seviyesizdir, kötürümdür, nifak aşılamakla meşguldür."

Bahçeli konuşmasında son günlerde gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili tartışmalara da değindi. Davutoğlu'nun bu sisteme yönelik eleştirilerine atıfta bulundu:

"Serok ve işbirlikçi çevreler Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kulp takmak için ortam ve durum kollayan zavallılardır. Türk milleti bunları çok iyi tanımaktadır. Stratejik kâbusa bir daha asla dönülmeyecektir."

ABD'ye F-35 tepkisi

Bahçeli, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının ardından ABD'nin F-35 uçakları programından Türkiye'yi çıkarma kararını da eleştirdi:

"Türkiye'nin önünü kesmeye, ömründen çalmaya heves edenler bunun bedelini ödeyeceklerdir. AB ülkemize yaptırım uygulayacakmış, ABD ülkemizi F-35 programından çıkaracakmış, ne gam ne tasa. Varsın alayı üstümüze gelsinler. Varsın alayı üstümüze gelsinler. Varsın hepsi birden yaptırım kozlarıyla avunsunlar. Ancak şunu bilsinler ki, Türkiye'yi teslim alamazlar, Hiç kimseye eyvallahımız yoktur." dedi.
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