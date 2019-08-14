Samanyolu Haber /Dünya / Bu kasabada 9 yıldır erkek çocuk doğmuyor /14 Ağustos 2019 15:41

Bu kasabada 9 yıldır erkek çocuk doğmuyor

Polonya’nın bir kasabasında 9 yıldır demografik bir gizem yaşanıyor. Miejsce Odrzanskie adlı kasabada neredeyse 10 senedir bir tane bile erkek bebek dünyaya gelmemiş.

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Çocuk nüfusundaki bu dengesizliğin sadece bir tesadüf mü olduğu yoksa bilimsel bir nedene mi dayandığı bilinmiyor. Fakat bu ilginç durumun basına yansıması tüm gözlerin kasabaya dönmesine neden olmuş.

Euronew'in haberine göre; kasabada doğacak ilk erkek çocuğun ödüllendirileceğini açıklayan Belediye Başkanı Krystyna Zydziak, "Bu haber medyada o kadar konuşuldu ki gelecek erkek bebeğin adını bir sokağa vermeyi bile düşündüm. Ama aileye güzel bir hediye almayı düşünüyoruz. Ayrıca o bebeğin anısına meşe ağıcı dikmeyi deöngörüyoruz." dedi.

Kızların sayıca fazla olması Polonya’da düzenlenen çocuk etkinliklerine ve yarışmalara kasabadan sadece kız çocuklarının katılmasına neden oluyor. Gönüllü itfaiyeciler yarışmasına da Miejsce Odrzanskie kasabasından sadece kız çocukları katıldı.

Bilim insanları olayın sebebini araştırmak istiyor

Bazı bilim insanlarının konuyu araştırmak istediğini belirten belediye başkanı, birçok doktorun ve kişinin de erkek çocuğun doğması için kendisine tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti. Bu tavsiyeler arasında kadınların daha fazla kalsiyum tüketmesi ya da yatağın altına balta konulması da bulunuyor.Belediye Başkanı bu tavsiyelerin hiçbirinin işe yaramadığını belirtiyor

Kadınlar her işi yapıyor

Polonya’da birçok kasabada olduğu gibi, Miejsce Odrzanskie’nin nüfusunda keskin bir düşüş söz konusu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nüfusu yaklaşık bin 200 olan kasabada bugün 272 kişi yaşıyor. Kasabada son 9 yılda doğan 12 bebeğin hepsi kız çoğuydu.

Erkekler gibi her işi yapabildiklerini söyleyen kadınlar ise bu durumdan pek de rahatsız değil.

Hatta 10 yaşındaki Malwina Kicler, "Erkekler gürültülü ve kötü. En azından sessiz ve huzurlu ortamda yaşıyoruz. Erkekleri kasaba dışında da görebiliriz." diyerek bu durum karşısındaki memnuniyetini dile getirdi.Polonya'da demografik gizem: Bu köyde yaklaşık 10 yıldır erkek çocuk doğmuyorBelediye başkanı erkek çocuk sahibi olana ödül vadediyor
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