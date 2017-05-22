Bu kapağa 22 yıl 6 ay hapis cezası verdiler!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "2 Kasım Pazartesi: Türkiye İç Savaşının Başlangıcı" ifadesinin yer aldığı kapak ve Erdoğan'ı şehit cenazesi geçerken selfie yapar şekilde gösteren kapağı nedeniyle yargılanan, kapatılan Nokta dergisinin yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da hükmetti.





15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan'ın, "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme” ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandıkları davada, "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme” suçundan, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.





İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Güven ve Çapan katılmadı. Duruşmaya sanıkları temsilen avukat Ömer Tekin Türker iştirak etti. Avukat Türker, davaya ilişkin esas hakkındaki son savunmasını mahkemeye sunarak, müvekkillerinin beraatini talep etti.





Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Güven ve Çapan hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla kamu davasının açıldığı ancak yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.







Tutuklamaya yönelik yakalama kararı





Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında, "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme” suçundan kamu davasının açıldığını belirterek, "suçun işlendiğinin sabit olduğu, suçun işleniş şekli ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını dikkate alarak, sanıkların ayrı ayrı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar vererek, tutuksuz olan ve duruşmalara gelmeyen sanıkların kaçma şüphesi, mevcut delil durumu ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını dikkate alarak", hüküm ile birlikte tutuklanmalarını kararlaştırdı.





Bu amaçla sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasına hükmeden heyet, sanıklar hakkında kanuni veya takdiri bir indirim yapılmasına da yer olmadığına karar verdi.





Heyet, suça konu Nokta dergisinin 14 Eylül 2015 ve 2 Kasım 2015 tarihli nüshaların dosyada delil olarak saklanmasını ve daha önce 5187 sayılı basın kanunu hükümleri uyarınca toplatılan nüshaların da imhasını kararlaştırdı.







