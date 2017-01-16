Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avı mağduru polis intihar etti! /16 Ocak 2017 08:59

Cadı avı mağduru polis intihar etti!

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında açığa alındıktan bir süre sonra göreve iade edilen polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti.

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Cadı avı mağduru polis intihar etti

Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım operasyonları kapsamında Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli 23 yıllık polis memuru Zeki Cezayirlioğlu da açığa alınmıştı.

Soruşturma sonunda göreve iade edilen Cezayirlioğlu, geçtiğimiz hafta tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. 112 Acil ambulansıyla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Cezayirlioğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.
 
Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönen Cezayirlioğlu, bu kez de eşi ve iki çocuğunun evde bulunduğu sırada beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Cezayirlioğlu, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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