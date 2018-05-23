Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü iktisatçı bile şaşırdı: Tahtakale'de döviz işlemlerinin durduğunu hatırlamam /23 Mayıs 2018 14:51

Ünlü iktisatçı bile şaşırdı: Tahtakale'de döviz işlemlerinin durduğunu hatırlamam

İktisatçı Prof Dr. Güngör Uras, döviz piyasasına ve buna hükümetin ve piyasaların tepkisine çok şaşıırdığını söyledi

SHABER3.COM

İktisatçı Güngör Uras, doların yüksek dış ticaret açığı ve cari açığın yanısıra psikolojik etkenlerle de yükseldiğini söyledi. "Şu anda kimseye tavsiyede bulunma şansı yok. İşler çok karmaşık hale geldi" diyen Uras, Tahtakale'de döviz bürolarının alımı durdurması için "Daha önce Tahtakale'de işlemin durdurulduğunu hatırlamıyorum" yorumunda bulundu.

Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan Uras, Tahtakale’de döviz işlemlerinin durdurulması hakkında, “Ziya Müezzinoğlu zamanında Tahtakale ‘ye bir baskın olmuştu ama işlem durdurulmuş muydu hatırlamıyorum. Tahtakale ‘de kasalarda dolar dolu diye baskın yaptırdı ama kasalarda Dolar çıkmadı. Öyle bir şey yoktu” dedi.

Alman Commerzbank’ın yayınladığı raporda doların 6 lirayı görebileceği yönündeki tespitini değerlendrien Güngör Uras şöyle konuştu: 

“Dolarda psikolojik bir tırmanış başladı. Bunun için neyin ne olduğunu bilemiyoruz. Dolar, Deutsche Bank’ın tahmininden çok Türk halkının davranışına bağlı olarak yükselir veya düşer. Dolar dünyadan ve Türkiye ekonomisinden koptu. Psikolojik bir davranış var. Bütün mesele psikolojiyi kıracak herhangi bir tedbir almak. Beklenmedik davranışlarla halkın beklentisini tersine çevirecek adımlar atılmalı. Örneğin kısa vadeli -10 yıl, 5 yıl, 1 yıl vadeli değil- yüksek faizli Türk Lirası ile TL cazip hale getirilebilir. ‘Dolar alma’ , ‘yükselmeyecek’ demekle olmuyor. Neticesini görüyoruz.”

Dolara yatırım yapılır mı?
“Dolara bu seviyede yatırım yapılır mı?” sorusu üzerine Uras, “Şu anda kimseye tavsiyede bulunma şansı yok. İşler çok karmaşık hale geldi. ‘Alma’ dediğinizde Dolar yükseldiği halde kayba neden olursunuz” diye konuştu.

Türkiye’nin cari açık ve dış ticaret açığı gibi nedenlerle de doların yükseleceğine dikkat çeken Uras, “Ancak mevcut döviz kuru bunların etkisinden çok psikolojik” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü iktisatçı bile şaşırdı: Tahtakale'de döviz... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:18