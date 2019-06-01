Bu il belediyesi borcunu bir yılda yüzde 500 artırdı

Sayıştay Başkanlığının Çorum Belediyesine ait 2018 yılı raporuna göre belediye son bir yıl içerisinde borçlanma limitini aştı. CHP’li Belediye Meclis Üyesi ve Grup başkanı Tuncay Yılmaz’ın açıkladığı Sayıştay raporuna göre Çorum Belediyesi’nin bugün itibariyle 414 milyon 638 bin lira borcu bulunuyor. Bir yıl içerisinde 345 milyon TL borçlanma söz konusu.





2017 yılının Haziran ayında hazırlanan raporda Çorum Belediyesinin faiz dahil borcu 69 milyon 429 bin lira olarak görülüyor. Ancak 2018 yılının Haziran ayında hazırlanan raporda ise Çorum Belediyesinin piyasa ve vergi borçları hariç 341 milyon 775 bin TL borcu tespit edilmiş durumda.





Vergiler ve piyasa borçları eklendiğinde ise durum daha vahim hale geliyor. Çorum Belediyesinin bugün itibariyle borcu 414 milyon 638 bin TL olarak ortaya çıkıyor.





BORÇ YÜKÜ 1 YILDA YÜZDE 500 ARTMIŞ





Raporda Çorum Belediyesi’nin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen borç limitini aştığı da belirtildi. 2018 yılından sonra da borçlanmanın devam ettiği ifade edilen raporda, “Borç yükü yaklaşık yüzde 500 artarak borçlanma limitini aşmıştır” denildi.





Bu sonuçla birlikte borçlanmanın yoğun olduğu dönemde görev yapan AKP eski Belediye Başkanları Muzaffer Külcü ve Zeki Gül’e mahkeme yolu görüldü. Belediye Kanunu’na göre “görevi kötüye kullanma” suçlarından Külcü ve Gül’e dava açılması bekleniyor.





Muzaffer Külcü döneminde belediye bütçesinden kentin şu an en büyük camisi konumunda bulunan Akşemşettin cami ve Hayrettin Karaman’ın adını taşıyan İmam Hatip, yine Gençlik ve Spor Bakanlığı görevleri arasında olan stadyum ve spor salonlarının belediye tarafından yaptırılmıştı.





STADYUMA 157, SPOR SALONUNA 37 MİLYON LİRA HARCANDI





Çorum’a inşa edilen yeni stadyum ve spor salonu da bütçeye büyük yük getirdi. 2018 yılının Ekim ayında stadyumu ziyaret eden dönemin Belediye Başkanı Zeki Gül “Stadyumun maliyetiyle ilgili bilgiyi vereyim sizlere. 85 milyon lira bugüne kadar harcadığımız rakam. Artı olarak 72 milyon lira de arsa bedeli var. Toplamda 157 milyon lira yapıyor” demişti.





ERDOĞAN GÖREVDEN ALMIŞTI





Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istemesi üzerine belediye başkanının görevden ayrıldığı iller arasında Çorum da yer almış, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ikinci dönem görev süresi dolmadan görevi bırakmıştı.