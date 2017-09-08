'Bu ifadelerin döve döve alınmadığını nereden bileceksiniz?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1’i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi.





Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, koruma polisi Mehmet Çetin’i şehit ettiği ileri sürülen, binbaşı Şükrü Seymen, esasa ilişkin savunma yaptı. Seymen’in savunmasında “Aleyhimize hiçbir delil sunamayan iddia makamının 50’ye yakın ifadeyi görmezden gelmesi manidardır” demesi üzerine kendisini savcının yerine koyarak Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Nereden biliyorsun görmezden geldiğimizi. Kimseyi suçlayamazsın. Seni düzgün konuşmaya davet ediyorum” dedi.





Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler’de görevli binbaşı olan sanık Şükrü Seymen, duruşmada esas hakkında savunma yaptı. Seymen, “5 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu’nun raporunda Marmaris’e bizden önce başka grubun geldiği, çatışma çıktığı ve zayiat verildiği ortadır. Görgü tanıklarının verdikleri ifadeler de raporu doğruluyor. Hür irademizle ifade vermemize rağmen, iddia makamı ilk ifadeleri dikkat ediyor. Bu ifadelerin döve döve alınmadığını nereden bilebileceksiniz? Polisleri kimin şehit ettiği ortadadır. 50’ye yakın tanık, sis bombası, gaz maskesi kullandığını söylüyor. Bizde bunların hiçbiri mevcut değildi. Aleyhimize hiçbir delil sunamayan iddia makamının 50’ye yakın ifadeyi görmezden gelmesi manidardır” dedi.





Şükrü Seymen, “Delil karatma şüphesiyle tutuklu bulunan sanıklar, bana ‘Delil getirin’ diye yalvarıyor. Komedi gibi bir şey. Korumaların otelin güvenlik kamerasının fişini çekmesi tesadüf olamaz. Devlet devletse, benim suçsuz olduğumu ispatlamak zorunda. Cumhurbaşkanın otelde olduğuna dair ortada bir görüntü yok. Polisle çatışmaya giren kimliği meçhul kişiler kimlerdir? Bu dava ahirette görülecek. Hakkımı helal etmiyorum. Allah’a havale ediyorum. Sizin vereceğiniz karar sizi kurtarır. Ancak bizim burada yargılanmamızı sağlayanlar ile hesabımızı ahirette göreceğiz” dedi.





Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Konuyu farklı yerlere çekme. Bütün hesapların görüleceği yer ahiret. Davamızla bunun ilgisi yok. Esas hakkında savunmanı yap” dedi





Kronos