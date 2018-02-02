Samanyolu Haber /Gündem / Bu hesapta bir yanlış var... Dövizdeki 22 kuruşluk artış, geçiş ücretine nasıl 4 lira 40 kuruş yansıyor /02 Şubat 2018 14:31

Bu hesapta bir yanlış var... Dövizdeki 22 kuruşluk artış, geçiş ücretine nasıl 4 lira 40 kuruş yansıyor

Avrasya Tüneli fiyatı dövize endeksli Ancak dövizden daha fazla bir zam yapılıyor...

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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker Avrasya Tünelinde yapılan  fahiş zammın perde arkasını 

Bakan Arslan,geçiş ücretinin yüksekliğiyle ilgili eleştirileri yanıtlarken, şartnameler hazırlanırken dövize endeksli fiyatlar belirlendiğini söylemiş ve 2 Ocak 2017’deki döviz kuru ile 2 Ocak 2018’deki döviz kuru arasındaki artış oranında fiyatların arttığını söylemiş. Sonra da “çarpan etkisi” demiş.

Biz buradan 2017 ve 2018 döviz kurlarını verelim:

2 Ocak 2017-USD: Döviz alış: 3.53 – Döviz Satış 3.54

2 Ocak 2018 USD: Döviz alış: 3.76-Döviz satış: 3.77

Yani, ABD Doları’nda bir yıl içinde 22-23 kuruşluk bir artıştan bahsediyoruz.

Buna karşılık 16.60 TL olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti, 4 lira 40 kuruş birden artırılarak 21 TL’ye çıkarıldı.

Döviz kurundaki 22 kuruşluk artış, geçiş ücretine nasıl oluyor da 4 lira 40 kuruş birden yansıyor. Bu fiyat bugün KDV’de yapılacak indirimle 19 lira 20 kuruşa düşecek olsa bile yine 2 lira 60 kuruşluk bir artış var.
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