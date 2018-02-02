Bu hesapta bir yanlış var... Dövizdeki 22 kuruşluk artış, geçiş ücretine nasıl 4 lira 40 kuruş yansıyor

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker Avrasya Tünelinde yapılan fahiş zammın perde arkasını

Bakan Arslan,geçiş ücretinin yüksekliğiyle ilgili eleştirileri yanıtlarken, şartnameler hazırlanırken dövize endeksli fiyatlar belirlendiğini söylemiş ve 2 Ocak 2017’deki döviz kuru ile 2 Ocak 2018’deki döviz kuru arasındaki artış oranında fiyatların arttığını söylemiş. Sonra da “çarpan etkisi” demiş.

Biz buradan 2017 ve 2018 döviz kurlarını verelim:

2 Ocak 2017-USD: Döviz alış: 3.53 – Döviz Satış 3.54





2 Ocak 2018 USD: Döviz alış: 3.76-Döviz satış: 3.77





Yani, ABD Doları’nda bir yıl içinde 22-23 kuruşluk bir artıştan bahsediyoruz.





Buna karşılık 16.60 TL olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti, 4 lira 40 kuruş birden artırılarak 21 TL’ye çıkarıldı.





Döviz kurundaki 22 kuruşluk artış, geçiş ücretine nasıl oluyor da 4 lira 40 kuruş birden yansıyor. Bu fiyat bugün KDV’de yapılacak indirimle 19 lira 20 kuruşa düşecek olsa bile yine 2 lira 60 kuruşluk bir artış var.