Bu hafta 8 film vizyona girecek

KARANLIKLAR ÜLKESİ: KAN SAVAŞLARI



Cory Goodman’ın senaryosuna Jayson Rothwell ile imza attığı ve yönetmen koltuğuna ilk kez Anna Foerster oturduğu Underworld serisinin beşinci filminde Selene'i yine soluksuz bir aksiyon karşılar. Selene çifte saldırı altındadır; hem kendisine ihanet eden Lycan’lar hem de Vampirler bu savaşçı kadının peşindedir. David ve babası Thomas onun tarafında yer alsa da Bu amansız savaşı bitirmek için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaktır...

Kate Beckingsale, Selene rolüyle tekrar karşımıza çıkarken dördüncü filmde David karakterine hayat veren Theo James bu kez Kate Beckingsale ile başrolü paylaşıyor. Tobias Menzies yeni Lycan lideri Marius’u canlandırırken Clementine Nicholson ise Vidar’ın kızı Lena rolünde filmde yer alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Bradley James, James Faulkner ve Charles Dance de yer alıyor.





Sevdam Gözlerinde Kaldı







Ahmet Yenilmez'in senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği filmde Ahmet Yenilmez, Burak Alp Yenilmez, Hümeyra Çetin, Mehmet Ali Tuncer, Nejat Yıldız ve Hasan Kaçan rol alıyor.











BABAMIN KANATLARI





Kıvanç Sezer'in yazıp yönettiği birçok uluslararası festivalde gösterilen dram türündeki film, kanser hastası olduğunu öğrenen İbrahim ile yeğeni Yusuf'un hikayeleri üzerinden işçi ölümlerine bir bakış atıyor.











KÜMES





Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı filminde Bayraktar'ın yanı sıra Hasibe Eren, Selen Domaç, Mehmet Dere, Turgay Karakaya ve Emirhan Kartop oynadı.



















KAHRAMAN ÖRDEK

Viktor Lakisov'un yazıp yönettiği haftanın animasyon filmi "Kahraman Ördek", yemyeşil bir adada yaşayan iki farklı ördek grubunun adayı tehdit eden bir kötüye karşı güçlerini birleştirmesini konu alıyor.





GÖRÜMCE



Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler kamera karşısına geçti. "Patron Mutlu Son İstiyor" ve "Kocan Kadar Konuş" filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu film, gelin ile görümce arasındaki çekişmeyi mizahi bir yönden ele alıyor.





MAVİ BİSİKLET

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini alan film; bir çocuğun, büyüklerin dünyasında karşılaştığı adaletsizliklere kendince çözüm arayışını naif bir anlatımla beyazperdeye taşıyor. Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken'in ilk uzun metrajlı sinema filmi olan yapımda, başrolleri paylaşan çocuk oyuncular Selim Kaya, Eray Kılıçarslan ve Bahriye Arın'ın yanı sıra; Mustafa Küçükibiş, Burak Vurdumduymaz, Beren Yiğit, Fatih Koca, Mustafa Şimşek, Nursen Çetin Köreken ve Turan Özdemir gibi isimler rol alıyor.





