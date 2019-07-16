Samanyolu Haber /Dünya / Bu gece Ay tutulması gerçekleşecek /16 Temmuz 2019 22:00

Bu gece Ay tutulması gerçekleşecek

Çıplak gözle takip edilebilen kısıtlı sayıdaki Astronomi olaylarından olan Ay tutulması bu gece saat 21.34'de başlayacak.

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Çıplak gözle takip edilebilen kısıtlı sayıdaki Astronomi olaylarından olan Ay tutulması bu gece saat 21.34'de başlayacak. Tutulmanın ortası 00.31'de gerçekleşecek ve tutulma saat 03.18'de sona erecek. Türkiye'den de izlenebilecek olan bu nadir Astronomi olayını İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı açıkladı.

Türkiye'den de takip edilebilecek ay tutulması 16-17 Temmuz gecesi Türkiye'den de takip edilebilecek. Tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin Dünya'nın gölgesi içerisinde kalması bekleniyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, Ay tutulmasını açıkladı.

'Güneş, Ay ve Dünya aynı düzlemde çakışırsa'

Gölbaşı, "Ay, Dünya etrafında, Dünya da Güneş etrafında döner. Ancak bu üç cisim uzayda her zaman bir doğru üzerinde yer almaz, yörünge düzlemleri farklıdır. Ancak yılda ortalama iki kere, yörünge düzlemleri çakışır ve üç gök cismi bir doğru üzerinde buluşur. Bu zamanlarda tutulmalar meydana gelir. Hiçbir zaman sadece Ay veya sadece Güneş tutulması meydana gelmez, biri oluyorsa mutlaka 14-15 gün önce veya sonra diğeri gerçekleşir. Örneğin yıl sonunda 26 Aralık'ta Halkalı Güneş tutulması ve 10 Ocak 2020'de Gölgeli Ay tutulması yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
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