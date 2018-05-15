Bu fotoğrafa Almanya'da büyük tepki var....

Friedrich'in partisi ve iktidar ortağı CSU da, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak iki futbolcuyu eleştirdi. Parti resmi hesabından, "Milli takım formasını giyenler, ülkemizin değerlerine bağlı kalmalıdır. Basın ögürlüğü ve insan haklarını sınırlayan bir despot için seçim kampanyası yapmamalıdır" denildi.

Londra'da bir otelde çekilen fotoğrafların yayınlanmasının ardından Alman Futbol Federasyonu'nun gösterdiği tepkiye siyasiler de destek verdi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Federal Meclis Başkan Yardımcısı Hans – Peter Friedrich konuya yönelik Bild gazetesine açıklama yaptı. Eski İçişleri Bakanı Friedrich, "Kısa süre önce Almanya'ya yönelik çirkin açıklamalarda bulunmuş yabancı bir siyasetçinin seçim kampanyası için kullanılmaya izin vermek yadırganacak bir durum" diye konuştu.

Futbolcuların Erdoğan ile birlikte poz vererek, "Cumhurbaşkanımız" ifadesini kullanmaları tüm partilerden siyasetçilerin sert eleştirilerine yol açtı. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi iki futbolcunun Dünya Futbol Şampiyonası'na götürülmemesini talep etti.

Alman Milli Futbol takımı için forma giyen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasına yönelik Alman siyasilerden tepki yağıyor.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Spor Politikaları Sözcüsü Ebehard Gienger de iki futbolcunun tutumunun Almanya'da yaşayan Türklerin topluma uyumunu sağlamak üzere yürütülen çabalara uygun olmadığını vurguladı. Giegner, "Türkiye asıllı vatandaşlarımızın Federal Alman Cumhuriyeti'ni memleketleri olarak görmelerini isterken, iki harika kişilik kendilerini başka bir devletle tanımladı. Böyle şey olmaz" diye konuştu.





Almanya Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz da tartışmaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla dahil oldu. Merkel'in partisi CDU'dan olan bakan Annette Widmann-Mauz, Londra'daki buluşmayı "yanlış bir reverans" olarak tanımlayarak bunun Alman Futbol Federasyonu'nun kampanyasında savunduğu saygı ve hoşgörü gibi değerlerin tam tersi olduğunu belirtti.





SPD: Bir despota bağlılık gösterdiler





İktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de eleştirilere dahil oldu. SPD Spor Politikaları Sözcüsü Detlev Pilger, Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile birlikte poz vermesini, "basın özgürlüğünü ayaklar altına alan ve insan haklarını sınırlayan bir siyasetçiye bağlılık göstermek" olarak yorumladı.





Rhein-Necker Zeitung'a demeç veren SPD'li Pilger, Özil ve Gündoğan'ın Alman Milli takımı için forma giydiğini ve bu nedenle iki futbolcunun bağlılıklarını Alman devletine göstermeleri gerektiğini hatırlattı.





AfD: Özil ve Gündoğan Dünya Şampiyonası'na götürülmemeli





Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise eleştirilerini bir adım öteye taşıdı. Partinin meclis grup başkanı Alice Weidel, Özil ve Gündoğan'ın Rusya’da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası için Alman milli takımına alınmamalarını talep etti





Weidel Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Gündoğan ve Özil'e göre Erdoğan 'onların Cumhurbaşkanı'! İki 'Alman' futbolcuya yönelik skandal, Türkiye kökenli gençlerin kendilerini ailelerinin seçtiği memleket olan Almanya ile ne kadar az tanımladıklarını gösterdi" yorumunda bulundu.





Sol Parti: Kaba bir faul yaptılar

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile buluşmasını eleştirerek, "Türkiye'de demokrat kişilerin takibata uğradığı bir dönemde Londra'daki lüks bir otelde despot Erdoğan ile buluşmanın ve onu 'Cumhurbaşkanımız' olarak tanımlamanın kaba bir faul" olduğu yorumunu yaptı.









LÖW İKİ FUTBOLCUYA SAHİP ÇIKTI





Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya milli takımının Türkiye kökenli iki oyuncusu Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Londra'da ziyaret ederek ona forma vermelerini "seçim kampanyası manipülasyonu" olarak nitelemiş, iki oyuncuya tepki göstermişti.



İki ismi de milli takım kadrosuna dahil eden Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, konuyla ilgili bir soruya, "Göçmen kökenli insanların ve oyuncuların bazen göğüslerinde iki yürek attığı için anlayış gösterebiliyorum. Bunu bir çatı altında toplamak her zaman kolay değil. İkisi de bize, siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima etti" yanıtını verdi.

Löw, "İkisinin de çok iyi karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Uzun zamandan beri onları tanıyorum. Entegrasyon için çok şey yaptılar" ifadelerini kullandı.



