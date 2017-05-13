Samanyolu Haber /Gündem / Bu fotoğraf doktorlardan gizli çekilmiş değil mi Ahmet Özal?! /13 Mayıs 2017 18:31

Bu fotoğraf doktorlardan gizli çekilmiş değil mi Ahmet Özal?!

Ahmet Özal bu sabah CNN Türk'te katıldığı programda, babacı eski cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hastane odasına Fethullah Gülen Hocaefendi'nin gizlice girdiğini ve fotoğrafı Turgut Özal uyurken çektirdiğini iddia etmişti. İşte Ahmet Özal'ın yalanını çökerten fotoğraf karesi!

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CNN Türk’te Hakan Çelik’in hazırlayıp sunduğu ‘Hafta Sonu’ programına konuk olan Ahmet Özal, Turgut Özal ile Fetullah Gülen’in hastanedeki odasında çekilen fotoğrafa ilişkin bazı iddialarda bulundu.

Özal’ın iddiası şöyle:

Fetullah Gülen, babamın döneminde Orta Asya’da okullar açmak istiyordu. Babamdan bunun için randevu istiyor. Bir kez görüşmüş. Kazakistan ve Türkmenistan’da… O dönemde Emniyet’te bazı atamalarla ilgili ricada bulunuyor. Babam diyor ki, asla olmaz. Gülen, babam Houston’da Bypass ameliyatı olduğunda ziyaret ediyor. Hatta enteresandır; babamla çekilmiş bir fotoğrafı var. Aslında babamın odasına girilmesi yasakken uyuduğu sırada gizlice girip yanına oturuyor. Resim çektiriyor. Ondan sonra babam onun bazı taleplerini yerine getirmediği için Sızıntı dergisinde babam aleyhinde yazılar yazdı.

Ahmet Özal’ı yalanlayan fotoğraf

Sosyal medyada ortaya çıkan başka bir fotoğraf ise Özal’ın ‘Gülen odaya gizlice girmiş’ iddialarını desteklemiyor. Aynı gün çekildiği görülen fotoğrafta, Özal’ın iddialarının aksine Gülen’in odada yalnız olmadığı, Özal ve Gülen’in dışında odada bir de doktor bulunduğu görülüyor. Söz konusu fotoğraf daha dönce de birçok haberde kullanılmıştı.

Her sansasyonel gelişme sonrasında "Babamı filancalar öldürdü" diye ekranlara çıkıp konuşan Ahmet Özal'ın bir sonraki açıklamada, "Babamı cemaat öldürdü" demesi an meselesi... Malum, bu konuda capsler sosyal medyanın dilinde...



Aynı ziyaretten diğer bir kare (Ahmet Özal altta yer alan fotoğraf ile yalanını desteklemeye çalışıyordu)


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