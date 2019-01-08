Bu facianın faturası ölenlere çıkarılacak

Başkent'te Marşandiz İstasyonu'nda 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı… Kazadan 4 gün önce Yüksek Hızlı Tren (YHT) trafik akışının değiştirilmesine ilişkin yayımlanan emirde imzası bulunan TCDD YHT Bölge Müdürü Duran Yaman, YHT Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Ünal Sayıner ile Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz şüpheli sıfatıyla ifade verdi… Servis Müdürü Ünal Sayıner kazanın sorumlularının ölen makinistler olduğunu ima etti. YHT Gar'dan Sincan'a giden trenlerin Hat-1'i, Sincan'dan YHT Gar'a giden trenlerin ise Hat-2'yi kullandıklarını belirten Servis Müdürü Ünal Sayıner şu ifadeyi verdi:





‘TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL'





“Olay günü Kılavuz tren saat 05.00'de Hat 1 üzerinden Esenkent'e gönderilmiş, Esenkent'te yol değiştirerek Hat 2 üzerinden Ankara YHT Gara getirilmesi planlanmıştır. Saat 06.36'da çarpışma meydana gelmiştir. Çarpışma, Ankara YHT Gar'dan saat 06.30'da hareket eden YHT'nin Hat-1'den gönderilmesi gerekirken Hat 2'den gönderilmesi sebebiyle meydana gelmiştir. Tren Hat 2'ye girdiğinde tehlike doğurabileceği, treni kullanan makinist tarafından algılanıp, merkeze bildirilmesi gerekirken yoluna devam etmesi, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açmıştır. Kazayla ilgili sorumluluğum yok.”