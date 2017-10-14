Samanyolu Haber /Gündem / Bu DUAYI kabul olacağına inanarak okuyun! /14 Ekim 2017 14:57

Bu DUAYI kabul olacağına inanarak okuyun!

Fethullah Gülen Hocaefendi son Bamteli sohbetinde hizmet gönüllülerine okumaları için bir dua tavsiye etti..

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şunları söyledi:

Siz de durmadan dua ediyorsunuz. Durmadan: ??iyorsunuz. Hani son zamanlarda daha genişçe dile getirdiğiniz gibi; “Allahım, sevgi ve rahmetle bize teveccüh buyurmanı; ilâhî nefhalarınla, ötelerden esintilerinle gönlümüzü şâd kılmanı; dostluğun, yakınlığın ve yüce şanına yaraşır şekildeki beraberliğinle bizi yalnızlıklardan kurtarmanı; vekilimiz olarak bizi gözetip kollamanı, hıfz u sıyanetinle korumanı, aşılmaz manevî kalelerinin ve sağlam sığınaklarının içine almanı; bütün düşmanlarımıza karşı bizi yardımınla destekleyip zafere ulaştırmanı diliyoruz. Bize düşmanlık yapan, kadın-erkek asker, siyasetçi, istihbarat elemanı, polis, hariciyeci ve içişleri personeli her kim varsa, hepsine karşı bize yardım ve nusret lütfeyle!.. Ey yegâne merhametli, Erhamürrâhimîn!..” diyorsunuz.



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Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

Bu Dua'yı kabul olacağına inanarak okuyun!

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