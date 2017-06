'Bu deprem Manisa'da olsa şehrin yarısı yıkılırdı'

Jeoloji Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Kerem Kadir Oğuz, ‘’Ege’de olan 6.2 şiddetindeki deprem Manisa'da olsaydı, şehrin yarısı yıkılırdı’’ dedi.

Önceki gün Ege Denizi’nde yaşanan ve Türkiye’nin batı sahillerinde net bir şekilde hissedilen deprem, yeni bir tartışma başlattı. Jeoloji Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Kerem Kadir Oğuz, ‘’Önümüzdeki 10 yıl içerisinde büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 60. Ege Denizi’nde olan 6.2’lik deprem Manisa’da yaşansaydı, kentin yarıya yakını yıkılırdı’’ dedi.





SON DEPREM 1969’DA





Jeoloji mühendisleri olarak tarihsel depremleri incelediklerinde, bu bölgede tarihte çok büyük depremlerin yaşandığını hatırlatan Oğuz, “17’nci yüzyılda Manisa ve çevresinde meydana gelen depremlerde çok büyük bir yıkıntı yaşanmış. En son Alaşehir İlçesi’nde 1969 depremi oldu. Dün yaşanan depremi İzmir’den İstanbul’a kadar her yer hissetti. Depremlerin ne zaman olacağını bilemiyoruz ama kesin olacağını biliyoruz. Türkiye’nin her yeri faylarla kırılmış durumda. Her yerde bu önlemleri almak durumundayız. Bu sonuçlara bakıldığında önümüzdeki 10 yıl içerisinde Manisa’da büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 60. Deprem olasılığı bu kadar yüksek iken vakit geçirmeden bir an önce önlem almamız gerekiyor” dedi.