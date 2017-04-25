Bu defa Berlin'de buluştular

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanlarından Ivanka Trump Almanya’nın G20 dönem başkanlığı kapsamında düzenlenen Women20 Diyalog Forumu'na katıldı.

Trump forum çerçevesinde yaptığı açıklamada, babası Donald Trump'a yönelik “kadın düşmanı” suçlamalarını geri çevirdi. Trump babasının kadınların tıpkı erkekler gibi işlerini iyi yapabilme potansiyelini taşıdığını ve bunu yapabildiklerine inandığını belirtti.

Ivanka Trump, "Özel sektörde babam için çalışan binlerce kadın bunun kanıtı" diye konuştu. Kendi kişisel deneyimlerinin babasının kadın ve ailelerinin güçlenmesinin destekçisi olduğunu gösterdiğini söyleyen Trump, "Burada edindiğim bilgi ve tavsiyeleri ABD'ye, babama ileteceğim" dedi.

Ivanka Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berlin'deki ABD Büyükelçiliği'ndeki karşılama töreni için teşekkür etti. Bir fotoğraf yayınlayan Trump, "Berlin'deki Amerikan Büyükelçiliği'nde çalışan harika erkek, kadın ve aile tarafında böylesine sıcak bir karşılama" satırlarına yer verdi.











