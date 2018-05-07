Bu da seçim vurgunu: Ziraat’ten müteahhide hortum bağlandı

Ahvaknews.com'un haberine göre TÜİK verilerine göre son 5 yılda 5 milyon civarında konut inşaatı için ruhsat alınırken, iskan izni alan daire sayısı 3 milyon düzeyinde kaldı. Sektörde resmi stok rakamı olarak kabul edilen rakama göre halen 2 milyon daire müşteri bekliyor.





Konuyla ilgili açıklamayı bugün partisinin seçim çalışmalarını yürüten Başbakan Yıldırım verdi. Yıldırım, Ziraat Bankası’nın konut stoklarını azaltmaya dönük olarak Ziraat Bankası’nın bir kampanya yapacağını duyurdu. Son olarak emeklilere dağıtılacak ikramiyeyle birlikte bütçede 24 milyar TL’lik ek yük oluşacağı endişeleriyşle de ilgili konuşan Yıldırım, ‘Bütçe açığında sapma yok, hatta iyileşme olabilir, geçen yılki oranların üzerine çıkmasını beklemiyoruz’ dedi.





Yılın ilk 3 ayındaki bütçe açığı geçen yıla göre 700 milyon TL artışla 20.2 milyar TL’ye yükselirken, söz konusu miktar AKP’nin seçim dönemindeki harcamalarını kapsamıyor.





Diğer taraftan Başbakan Yıldrım’ın bahsettiği Ziraat Bankası kampanyasına yönelik ayrıntılar da netleşiyor. Buna göre Ziraat Bankası konut sektöründeki tıkanıklığı aşmak için piyasa ortalamasının çok altında konut kredisi verecek. Halen konut sektöründe kredi faiz oranları aylık yüzde 1.35 olarak seyrederken, Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Ziraat yüzde 1’le kredi vermeye hazırlanıyor.





Yıllık bazda Ziraat Bankası’nın kredi faizi yüzde 12.6’ya, piyasa ortalaması olan yüzde 1.35’in bileşiği ise yüzde 16.3’e tekabül ediyor. Ziraat Bankası’nın konut kredisindeki faiz oranı aynı zamanda piyasaların temel faiz olarak kabul ettiği yüzde 13.5’lik gecelik faizin yıllık bileşiği ise yüzde 13.8’e yaklaşan Merkez Bankası’nın fonlama oranının altında olacak.





Ayrıca, Merkez Bankası’nın açıkladığı son verilere göre kamu bankalarının ortalama aylık mevduat faiz maliyetinin Mart sonunda yüzde 11.7’ye yükseldiği biliniyor. Ancak son faiz artırımının ardından bu oranların yüzde 13’e yükseldiği tahminleri de yapılıyor.





Dolayısıyla Ziraat Bankası piyasalardaki temel faiz oranını ve mevduat maliyetlerinin altında kredi vererek AKP’nin temel ekonomik tabanını oluşturan müteahhitlere sübvansiyonlu kredi dağıtacak ve zarar etmeyi göze almış olacak.





Ziraat ve bir başka kamu bankası olan Halkbank, önceki hafta başlayan kampanyada bir başka devlet kuruluşu olan TOKİ için sübvansiyonlu kredi vermeyi kabul etmişti.





Buna göre TOKİ’nin peşin ödemelerde yaptığı yüzde 20’lik indirimden yararlanmak isteyen bir borçlu, hiç nakiti olmasa bile söz konusu iki bankadan aylık yüzde 0.99’luk faizle yeni kredi çekip borcunu kapatabiliyor ve kampanyadan yararlanabiliyor. Bu karar da piyasalar tarafından kamu bankaları tarafından TOKİ’ye örtülü kaynak aktarımı olarak değerlendirilmişti.





Hükümet bu yılın ilk 3 ayında satışları resmi olarak yüzde 5’e yakın gerileyen, ancak bilinenin çok daha üzerinde bir sorunla karşı karşıya olduğuna ilişkin birçok veri bulunan konut sektörünü desteklemek için haftasonunda bir dizi vergi indirim kararı aldı.





Konut satışında tapu harcı binde 20’den binde 15’e, KDV oranı da yüzde 18’den, yüzde 8’e geriledi. Tüm bu desteklere karşın piyasalarda artan gerginlik nedeniyle konut sektöründe toparlanma olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor.