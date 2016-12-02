Bu da oldu, Suriye parası TL karşısında %10 değerlendi

Yıllardır çatışmaların yaşandığı Suriye'de, Suriye'nin para birimi Suriye lirası, son 1 ayda Türk Lirası karşısında yüzde 10'a varan bir değer kazandı.







1 Kasım'da Suriye lirası 0,60 TL iken, 1 Aralık itibariyle 0,68 TL oldu.





Suriye, gıda ürünlerinin üretiminde büyük bir düşüş yaşarken, yüksek enflasyon ve petrol kesintileri nedeniyle de zor günler yaşıyor.







Suriye poundunun değeri de, bir süredir dolar karşısında muazzam bir gerilemeyle karşı karşıyaydı.





Hükümet Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybını ABD seçimleriyle açıklamaya çalışırken; Suriye lirası karşısındaki kaybını neyle açıklayacağı tartışma konusu.

