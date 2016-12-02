Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu, Suriye parası TL karşısında %10 değerlendi /02 Aralık 2016 13:44

Bu da oldu, Suriye parası TL karşısında %10 değerlendi

Türk Lirası'nın 6 yıldır süren savaşla sarsılan Suriye'nin para birimi karşısında yüzde 10 değer kaybetmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Yıllardır çatışmaların yaşandığı Suriye'de, Suriye'nin para birimi Suriye lirası, son 1 ayda Türk Lirası karşısında yüzde 10'a varan bir değer kazandı.

1 Kasım'da Suriye lirası 0,60 TL iken, 1 Aralık itibariyle 0,68 TL oldu.

Suriye, gıda ürünlerinin üretiminde büyük bir düşüş yaşarken, yüksek enflasyon ve petrol kesintileri nedeniyle de zor günler yaşıyor.

Suriye poundunun değeri de, bir süredir dolar karşısında muazzam bir gerilemeyle karşı karşıyaydı.

Hükümet Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybını ABD seçimleriyle açıklamaya çalışırken; Suriye lirası karşısındaki kaybını neyle açıklayacağı tartışma konusu.
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