Bu da oldu... Kahraman kendi cevabından rencide oldu!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'ndan, son 10 yılda istismar vakalarının yüzde 700 arttığını belirterek özel komisyon kurulmasını istedi. Kahraman imzalı yanıtta da bunun mevzuat gereği mümkün olmadığı ifade edildi. Söz konusu yazı da Tanrıkulu tarafından gazetecilerle paylaşıldı. Birçok yayın da bunu haberine konu etti.







Meclis Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Bürosu, mahkemeye başvurarak Kahraman’ın ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ savundu.



