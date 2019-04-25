Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu: Hayvancılığın merkezi Erzurum'da halk 'ucuz et' kuyruğunda /25 Nisan 2019 10:17

Bu da oldu: Hayvancılığın merkezi Erzurum'da halk 'ucuz et' kuyruğunda

Tarımın ve hayvancılığın merkezi olarak bilinen Erzurum'da, vatandaşlar ucuz ete muhtaç kaldı. Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü önünde 'ucuz et' kuyruğu oluştu. Dün de hayvancılığın bir başka merkezi olan Sivas'ta da halk 10 TL daha ucuz et alabilmek için kuyruklar oluşturmuştu.

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Türkiye'de hayvancılığın ve tarımın merkezi olarak bilinen Erzurum'da halk "ucuz et" alablmek için kuyruğa girdi. Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumunun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, "ucuz et" alabilmek için saatlerce bekledi. 

KIYMANIN KİLOSU 32 LİRADAN SATILIYOR

Mağazada kıymanın kilosu 32, kuşbaşının 35, bifteğin 40.50, pirzolanın 56.75, bonfilenin kilosu da 73.75 liradan satılıyor. Kasaplarda pahalı olduğu için Et ve Süt Kurumundan et almayı tercih ettiklerini belirten vatandaşlar, satış mağazası sayısının artırılmasını istedi.


SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SIRAYA GİRİYORLAR

Ramazan dolayısıyla saatlerce beklediklerini dile getiren vatandaşlar, "Sabah 9'dan beri buradayız. Şube açılmasını istiyoruz. Kasaplarda etler pahalı. Burada ucuz, temiz et" dediler. 



DÜN DE SİVAS'TA KUYRUK OLUŞMUŞTU

Benzer sahneler dünde Sivas'ta yaşanmıştı. Hayvancılığın başka bir merkezi olan Sivas'ta da vatandaşlar 10 lira daha ucuz olan etten alabilmek için kuyruğa girmişlerdi. 
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