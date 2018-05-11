Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu... Et alamıyoruz diyen vatandaşa kemik alıp haşlayın tavsiyesi! /11 Mayıs 2018 09:36

Bu da oldu... Et alamıyoruz diyen vatandaşa kemik alıp haşlayın tavsiyesi!

İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Türkiye'de fiyatlarının yükselmesi önüne geçilemeyen et ürünleri için kendisine şikayet geldiğini belirterek "Kemik alın kardeşim" ifadesini kullandı.

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Karatay, kemik suyunun önemine dikkat çekmek isterken “Bana diyorlar ki, ‘et diyorsun alamıyoruz.' Kemik alın kardeşim. Kemiği her türlü kemiği düşük ısıda pişirip, haşlayıp rahatlıkla her sabah tüketilebilir. Gençlerimizin, çocuklarımızın enerji kaynağıdır. Beyinleri gelişir. Kafaları gelişir ve imtihanlarına daha iyi çalışırlar” ifadelerini kullandı.

Karatay ayrıca vücuda giren her türlü şekerin zararlı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne yerseniz yiyin, Gaziantep baklavası olsun, Hatay künefesi olsun ağzımıza aldığımızdan itibaren kan şekerimizi yükseltir. Vücut onu şeker olarak görür. Damak tadı ve beyindeki memnuniyeti aldırmaz vücut, kendini korumak mecburiyetindedir. İnsülin salgılar. Her türlü rafine olmuş unlar, şekerler, tüm şekerli gazlı içecekler, taze ve hazır sıkılmış meyve suları bunlarda şekerdir. Suni tatlandırıcılar, pirinç pilavı, patates, patates kızartması, makarna gençlerimize çok verilen enerji içecekleri çok tehlikelidir. Neden? Çünkü hepsi insülinimizi yükseltir ve zıplatır."

'KURTLU ELMA YİYİN'

Karatay doğada yetişen meyvelerin yenmesi tavsiyesinde bulunarak,  şöyle konuştu:

“Tarım zehri ile yıkanmamış olanlar en sağlıklılardır. Dağ elması yiyebilirsiniz, alıç yiyebilirsiniz. Onlardan yapılan turşuları da yiyebilirsiniz. En sağlıklı yiyeceklerdir diyorum. Kurtlu elma yiyin diyorum. Ama elmayı ısırdığınız zaman kurdun yarısını elmada görmeyin diyorum."
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