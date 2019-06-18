Bu da oldu ! Ankara'nın tarihi Gençlik Parkı Varlık Fonu’na devredildi

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Gençlik Parkı’nın Varlık Fonu’na devredildiğini açıkladı. Tezcan, bu kararın Ankara’ya ihanet olduğunu söyledi. Tezcan Gençlik Parkı’nın Cumhuriyetin izlerinin olduğu en önemli parklardan biri olduğunu belirterek iktidarın Ankara’nın geleceğini sattığını söyledi.





Tezcan şunları kaydetti;





“Varlık Fonu Cumhuriyetin üretimden gelen gücünü kullanarak biriktirdiği tüm varlıkları tüketen müsrif bir mirasyedi yapılanmasıdır. Varlık fonu aracılığı ile kamusal alanlarımız ve varlıklarımız sermayeye ve şirketlere peşkeş çekilmektedir. Son olarak Ankara'nın tarihi parklarından olan Gençlik Parkı'nın da Varlık Fonuna devredildiğini öğrendik. Bu tam anlamıyla bir ihanettir. Cumhuriyetin kentsel planlamasında yer alan “kent parkı” kavramıyla 1935 yılında kurgulanan Gençlik Parkı hepimizin anılarının ve Cumhuriyet'in izlerinin olduğu en önemli parklardandır. İncesu deresinin taşkın alanı olan bataklık alanda planlanan Fransız Theo Leveau tarafından tasarlanan Gençlik Parkı, eğlence dinlenme kültür üçgeninin , sağlıklı bir çevre ve modern kentleşme bakış açısının ürünüdür. 27 hektar üzerinde kurulan Gençlik Parkı'nın yapımı 19 Mayıs 1943 yılında tamamlanmış ve açılışı Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geldiği için adı Gençlik Parkı olarak koyulmuştur. Şimdi bu hepimize ait olan kamusal alanın Varlık Fonu'na devredilmesi ile, iktidar kaybedeceği bir seçimde Ankara'nın geleceğini satmaya yeltenmiştir. Bu bir ihanettir ve asla kabul edilmez. “