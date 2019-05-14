Faruk Mercan / samanyoluhaber.com

Bu da Batıdan Bir Ses: Bir Barış İnşa Edici Olarak Fethullah Gülen Hocaefendi







Ramazan ayı, ruhani atmosferiyle kitap okumaya biraz daha vakit ayırmak için önemli bir fırsat…







Fethullah Gülen Hocaefendi, geçtiğimiz ay yaptığım bir ziyarette, “En az Japonlar kadar kitap okumalı, Hizmet Hareketi'nin bir yanı da bu olmalı. …” ifadesini kullandı ve bir dönem beş ciltlik bir hadis külliyatını bir haftada bitirdiğini hatırlattı.





Son dönemde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatı ve Hizmet hareketinin misyonu üzerine üç kitap yayınlandı.





Hindistanlı profesör Enver Alam’in “Allah Rızasi İçin” eseri…





Amerikalı Profesor Jon Pahl’in “Fethullah Gülen, Bir Hizmet Hayatı” kitabı…





Ve “Allah Yolunda Bir Ömür”…





Profesör Enver Alam’ın kitabını burada daha önce “Hindistan’dan Bir Ses: Hocaefedi, Hizmet ve İslam dünyası…” başlığıyla değerlendirdim. Hizmet’in, İslam tarihindeki muceddidi hareketlerin günümüzdeki devamı olduğunu çok sağlam veriler ve analizlerle ortaya koyan bir akademik çalışma…





Daha sonra Profesör Alam’la bir yemekte bir araya geldik ve kitabı üzerinde uzun uzun konuşma fırsatı bulduk… Kitabının yayınlanmasından sonra Hocaefendi’yi ziyaret eden Prof. Alam, Hizmet hareketinin hem İslam dünyası hem de Batı için taşıdığı büyük önemi görmüş bir bilim adamı…





Amerikalı profesör Jon Pahl’in, “Fethullah Gülen, Bir Hizmet Hayatı” adını taşıyan 400 sayfalık kitabını da baştan sona okudum. Bu kitabın verdiği en önemli mesaj, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin günümüz dünyasındaki “barış inşa edici” rolü ve Hizmet mensuplarının bu öğretiyi dünyanın her tarafında temsil etmeleri… Prof Pahl, “Hizmet insanları bulundukları ülkelerde hem Müslümanlığı kamil manada yaşamanın hem de iyi bir vatandaş olmanın mümkün olduğunu gösterdiler” diyor. Bir medeniyetler tarihçisi olan Prof. Pahl, bu felsefe doğrultusunda Hizmet mensuplarının her ülkede çoğulculuğun, demokratik prensiplerin yanında yer aldıklarını kayda geçiriyor.





Siyaset bilimi ve tarih profesörü Edward Luttwak, Türkiye’de Hizmet’in başına gelenleri şöyle tanımlamıştı:





“Eğitim seviyesi düşük Erdoğan’ın başını çektiği radikal siyasal İslamın dünyada binden fazla okul, onlarca üniversite, öğrenci yurtları ve eğitim enstitüleri açmış Fethullah Gülen’in iyi eğitim görmüş takipçilerine karşı savaşı...”





Prof Jon Pahl da, Hizmet hareketini, “Modern, eğitimli ve faaliyetleriyle dünyada barış inşa eden, çoğulcu, uluslararası sivil İslam” olarak tanımlıyor.





Kitabın diğer kısımlarını şöyle özetleyebilirim:

Tarihte barış inşa edici şahsiyetler, toplumlardaki kamplaşmaları insanlardaki korkuyu tamir etmeleri sebebiyle hep hedef haline geldiler, Fethullah Gülen’in bugün yaşadıkları bunun bir örneği…

Hizmet Hareketi'nin temelinde reaksiyon değil, sabır ve aksiyon var. Bu yönüyle Fethullah Gülen’in hayatı, ibadet ve duadan güç alan, “derin bir sükunet” üzerine kurulu bir hayattır. Bir başka ifadeyle, vaazlara ve eğitime adanmış bir hizmet hayatı…





Hizmet’in temsil ettiği global etik değerler, Hizmet mensuplarının dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı kültürlerde aynı projeleri hayata geçirmelerine imkan tanıyor.





Hizmetin eğitim anlayışı, kendi geleneksel değerlerini takdir etmenin yanında, Bati ile de temasa geçebilen hayli eğitimli geniş bir kitle üretti. Gülen, Hizmet projeleriyle diğer Müslümanlara, daha adil ve barışın egemen olduğu bir dünyaya katkı sağlamaları için yol gösteriyor.





Gülen Türkiye’de, Cumhuriyet dönemi sarsıntılarından sonra kitleleri reaksiyoner hareketlere yönelmekten çekip, müspet zeminde hem dinlerini yaşamaya hem de hayata katılmaya şevketti. Ama yıllarca ülkesinde eziyet çekti ve hep bir “garip” olarak yaşadı. Gülen işte bu gurbet ve hüznünü, Hizmet’le umuda ve pozitif aksiyona dönüştürdü.





Fethullah Gülen’in hayatı, darbe organize etme suçlamasını boşa çıkarıyor. Dünyada çatışmacı ve şiddet yanlısı insanlar hep en barışçıl insanları çatışma ve şiddet taraftarı olmakla suçlarlar. Gülen’in tercih ettiği yolu, yaşadığı hayat ortaya koyuyor. Bir otoritenin (Erdoğan) ihtirasları bu gerçeği değiştirmez.





Hizmet Hareketi Türkiye’deki baskı dönemlerinden hep güçlenerek çıktı ve daha da büyüdü. Bu hareket, temsil ettiği enerji ve barış ruhu ile dünyanın geleceğinde var olacak…





Gelecek yazıda, “Allah Yolunda Bir Ömür”ün hikayesini anlatacağım.





Faruk Mercan