Ertuğrul Özkök'ün "O laflar Jöleli’ye telekinezi ile söyletilmiş olabilir mi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:





Kuzey Irak’taki referanduma 24 saat kalmış.





Jöleli danışmanın sözleri işte o dakikalarda patlıyor.





*





Almış eline mikrofonu, almış karşısına kendisi gibi bir kalabalığı, sallıyor da sallıyor:





“Allah ömür verir mi vermez mi bilmem. Ama yazın bu geceyi. 3 sene içinde hatta 2 sene içinde Kuzey Irak referandum yapıp Türkiye’ye katılma kararı alacak.”





*





Görüntüsü de var... Yüzüne bakıyorum... Kendinden öyle emin ki...





Kehaneti bile aşmış...





Yüzüne bir kere daha bakıyorum...





Ya kendinden geçmiş, ya kendini aşmış... Sanki gaipten konuşuyor...





*





O an şimşek çakıyor...





Acaba diyorum...





“Bu çocuk telekinetik bir saldırıya uğramış olabilir mi...”





*





O, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a böyle bir saldırı beklerken, acaba asıl hedef kendisi olmuş olabilir mi...





*





Olabilir...





O görüntüleri seyredin...





Bu arkadaşa telekinetik bir şeyler yapmışlar...





Telekinezi





- Telekinezi, nesneleri düşünce gücü sayesinde ve nesnelerle herhangi fiziksel bir temas kurmadan hareket ettirebilme yeteneğine verilen isimdir.





'Flash' dizisinde Mardon'un başına gelen olay da buydu





Jöleli danışmanın kendinden geçmiş halde yaptığı bu konuşma bana, favori dizilerimden biri olan DC Comics’in “Flash”inde Clyde Mardon’un başına geleni hatırlattı.





Filmdeki karaktere bir yıldırım çarpıyor ve birden acayip güçlere sahip oluyor.





Mesela bulunduğu yerde aniden iklimi allak bullak edebiliyor, hortumlar, kasırgalar çıkarabiliyor, etrafı sis kaplamasını sağlayabiliyor.





Vallahi tip olarak da hafiften Jöleli’yi andırıyor.





O yüzden soruyorum.





Jöleli 3 yıl önce bu konuşmayı yaparken telekinetik bir saldırının kurbanı olmuş olabilir mi?





Bölüp yönetirdik, şimdi birleştirip yönetemiyoruz





KuzeyIrak referandumu politikamızı hâlâ anlamış değilim...





Talabani taraftarları referanduma karşıydı ve hayır diyeceklerini açıklamıştı.





Kuzey Irak’taki İslamcılar da hayır diyecekti. Biz sınırda tatbikata başladıktan sonra her ikisi de referandumda evet oyu kullanacaklarını açıkladı... Osmanlı bir zamanlar “Kürtleri bölüp yönetmekle” övünürdü...





Acaba şimdi “birleştirip yönetememe” politikasına mı geçtik?





Epey farklı bir ihracat raporu





- Yılda 14 milyar dolarlık ihracat yaptığımız birinci ülke Almanya ile kanlı bıçaklıyız.





- Yılda 7.5 milyar dolarlık ihracat yaptığımız üçüncü ülke olan Irak’la sınır kapısını kapatmayı planlıyoruz.





- Yılda 6.6 milyar dolar ihracat yaptığımız beşinci ülke olan ABD’yi her gün yerden yere vuruyoruz.





- Yılda 5 milyar dolar ihracat yaptığımız İran’la Suriye konusunda durmadan sürtüşüyoruz.





- Yılda 150 milyon dolar ihracat yaptığımız Katar yüzünden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kavgalıyız.





Havuz problemi





Almanya seçiminde Türkler kime oy verdi





- Bütün geçmiş yıllarda Türklerin en çok desteklediği ve Türkiye’ye AB tam üyelik müzakereleri sırasında en büyük desteği vermiş olan SPD 5 puan kaybettiyse...





- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD dönüşünde “O bize kötü sözler söylemedi”dediği Merkel 8 puan kaybettiyse.





- Türkiye’nin düşman ilan ettiği “Yeşiller” oyunu arttırdıysa.





- En büyük yabancı ve İslam düşmanı parti yüzde 14 oy aldı ve bir anlamda Nazi yanlıları Meclis’e girdiyse...





Sizce Türkler kime oy verdi, kim kaybetti, kim kazandı...



