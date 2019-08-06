Samanyolu Haber /Gündem / Bu cehennem çukuru, projenin sadece 10'da biri! /06 Ağustos 2019 14:48

Bu cehennem çukuru, projenin sadece 10'da biri!

Emekli öğretmen ve çevre gönüllüsü İbrahim Gül, Kaz Dağları'nda tabiat katliamına "dur" denilmezse Kanadalı Alamos Gold'un haricinde başka şirketlerin de sırada beklediğini söyledi. Kanadalı Alamos Gold Kaz Dağları'nda şu ana kadar 200 bin ağacı katletmişti. Gönüllü kişilerin #Kazdağlarınadokunma etiketi ile sosyal medyada başlattığı kampanyaya destek çığ gibi büyüyor.

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

SAMANYOLUHABER- Türkiye'nin nadide oksijen depolarından Kaz Dağları’nda altın madeni için 200 bin ağacın katledilmesine tepki gösteren vatandaşlar "Su ve Vicdan Nöbeti" için Çanakkale'de bir araya geldi. 

Emekli öğretmen İbrahim Gül, Kaz Dağları'nda tabiat katliamına "dur" denilmezse Kanadalı Alamos Gold'un haricinde başka şirketlerin de sırada beklediğini söyledi. 

Emekli öğretmen İbrahim Gül, #Kazdağalarınadokunma eyleminde herkesi katliama karşı durmaya davet etti.

BU CEHENNEM ÇUKURU PROJENİN SADECE 10'DA BİRİ

#Kazdağlarınadokunma etiketi ile sosyal medyada paylaşılan videoda Gül, "Bu cehennem çukuru, projenin tamamının sadece 10'da biridir." dedi.

Siyanürlü altın arama bölgesinin 36 bin dönüm olduğunu belirten Gül, 360 bin dönümlük arazinin de cehenneme çevrilmek istendiğine dikkati çekti ve başka yabancı şirketlerin de sırada olduğunu dile getirdi. 

Çevre gönüllüsü Gül, "Anayasamız 'vatan bütündür, parçalanamaz' diyor. Ancak dağları patlatıp, öğütmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 
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Binlerce kişinin #Kazdağlarınadokunma etiketi ile başlattığı eyleme rağmen maden sahasında katliam devam ediyor.
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