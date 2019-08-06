Bu cehennem çukuru, projenin sadece 10'da biri!

Siyanürlü altın arama bölgesinin 36 bin dönüm olduğunu belirten Gül, 360 bin dönümlük arazinin de cehenneme çevrilmek istendiğine dikkati çekti ve başka yabancı şirketlerin de sırada olduğunu dile getirdi.







Çevre gönüllüsü Gül, "Anayasamız 'vatan bütündür, parçalanamaz' diyor. Ancak dağları patlatıp, öğütmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Binlerce kişinin #Kazdağlarınadokunma etiketi ile başlattığı eyleme rağmen maden sahasında katliam devam ediyor.