Bu cehennem çukuru, projenin sadece 10'da biri!

Emekli öğretmen İbrahim Gül, Kaz Dağları'nda tabiat katliamına "dur" denilmezse Kanadalı Alamos Gold'un haricinde başka şirketlerin de sırada beklediğini söyledi.
Emekli öğretmen İbrahim Gül, #Kazdağalarınadokunma eyleminde herkesi katliama karşı durmaya davet etti.
BU CEHENNEM ÇUKURU PROJENİN SADECE 10'DA BİRİ
#Kazdağlarınadokunma etiketi ile sosyal medyada paylaşılan videoda Gül, "Bu cehennem çukuru, projenin tamamının sadece 10'da biridir." dedi.
Siyanürlü altın arama bölgesinin 36 bin dönüm olduğunu belirten Gül, 360 bin dönümlük arazinin de cehenneme çevrilmek istendiğine dikkati çekti ve başka yabancı şirketlerin de sırada olduğunu dile getirdi.
Çevre gönüllüsü Gül, "Anayasamız 'vatan bütündür, parçalanamaz' diyor. Ancak dağları patlatıp, öğütmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Binlerce kişinin #Kazdağlarınadokunma etiketi ile başlattığı eyleme rağmen maden sahasında katliam devam ediyor.