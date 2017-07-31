Samanyolu Haber /Dünya / 'Bu bir savaş ilanıdır' /31 Temmuz 2017 09:15

'Bu bir savaş ilanıdır'

Katar'ın, Kabe'ye uluslararası statü verilmesi yönünde bir talebi olduğunu iddia eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, bu talebi, "Suudi Krallığına karşı savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

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El Arabiya televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Suudi Arabistan'ın Kabe'ye uluslararası statü verilmesi için çalışan herkese karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Katar'ın böyle bir talepte bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Ancak Doha yönetimi, Suudileri haccı siyasileştirmekle eleştirmiş, bu yıl Katarlılara engel çıkarıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Özel Raportörü’ne başvuruda bulunmuştu.
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