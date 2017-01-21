Bu bir dünya rekoru...





Türkiye'ye yapılan 15 Temmuz ihaneti bahane edilerek on binlerce insan hiçbir delil olmaksızın tutuklanarak cezaevlerine dolduruldu. Adalet Bakanlığı masum insanlara yapılan zulmün rakamlarını Meclis Darbe Araştırma Komisyonuna gönderdi. Darbenin perde arkasını araştırmak yerine 15 Temmuz'u neredeyse örtmek için çalıştığı eleştirilerine muhatap olan komisyona iletilen bilanço adeta bir dünya rekoru.





Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek imzasıyla komisyona gönderilen yazıda 4 Ocak 2017 itibariyle 105 bin 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 42 bin 83 kişinin tutuklandığı açıklandı.





Yazının detaylarında nasıl bir cadı avı yapıldığı rakamlarla ortaya konuyor.





15 Temmuz darbe girişiminden önce ceza infaz kurumlarında 165 bin 904 hükümlü, 25 bin 519 tutuklu olmak üzere toplam 191 bin 423 kişi bulunuyordu. 17 Temmuz'da bu rakam 166 bin 129 hükümlü, 48 bin 84 tutuklu olmak üzere 214 bin 213 kişiye çıktı.





Bu rakamlara göre iktidar 2 günde yaklaşık 23 bin kişiyi tutukladı...





15 Temmuz öncesi bütün cezaevlerindeki toplam tutuklu (yani suçluluğu kesinleşmemiş insan) sayısı 25 bin kişiyken bugün bu sayı yaklaşık 73 bin kişi.





Yine 15 Temmuz öncesi cezaevlerindeki toplam hükümlü (yani suçu kesinleşmiş insan) sayısı 165 bin kişiyken bugün bu sayı 128 bin kişi.





Bu rakamlar on binlerce insanın suçsuz yere hapsedildiğini gösteriyor.





Yer açmak için 44 bin suçlu cezaevlerinden salındı...





Adalet Bakanlığı darbeyle ilgisi olmayan on binlerce insanı tutuklamak için cezaevlerinden 15 Temmuz sonrası 10 Ekim 2016 tarihi itibariyle 44 bin 800 kişinin de salıverildiğini açıkladı.





Dünyada kimse inanmıyor...





Dünyada 15 Temmuz ile ilgili hazırlanan birçok raporda; bu kadar kısa sürede tutuklanan bu on binlerce insanın darbeyle ilişkileri olduğu iddiasının inandırıcı bulunmadığı gibi tutuklanacakların listelerinin çok önceden hazırlandığı savunuluyor.





İktidarsa yaptığı cadı avını hem dünyaya izah edemiyor hem de 15 Temmuz'un arkasında Fethullah Gülen'in bulunduğuna kimseyi inandıramıyor.