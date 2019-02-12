Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu ay açıklanacak işsizlik rakamında büyük artış bekliyorlar /12 Şubat 2019 10:34

Bu ay açıklanacak işsizlik rakamında büyük artış bekliyorlar

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SPM) raporuna göre 15 Şubat’ta açıklanacak kasım dönemi işsizlik rakamı, 0.3 puan artarak yüzde 11.6’dan yüzde 11.9’a yükselecek.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin araştırma kuruluşu Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 15 Şubat'ta açıklayacağı kasım dönemi işsizlik verilerini önceden hesapladı.

SPM'nin yaptığı teknik hesaplamalara göre, Kasım 2018 dönemi işsizlik oranı ekim ayına göre 0.3 puan artarak yüzde 11.9'a çıkarak yüzde 12'ler seviyesini zorlayacak. SPM'nin tahminine göre aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 14 seviyesine ulaşacak.

'İŞSİZLİK ARTIYOR, İSTİHDAM AZALIYOR'

SPM'nin hesaplamalarına göre, kasım döneminde işsizlik artarken istihdam oranı ise bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 47 seviyelerine düşecek. SPM hesaplamaları, sanayide çalışan işçi sayısının da 44 bin kişi birden azalarak 5 milyon 696 binden 5 milyon 652 bin kişi seviyesine ineceğini işaret ediyor. Geçen eylül ayında işsizliğin yüzde 11.4, istihdam oranının yüzde 47.8 ve sanayide çalışan işçi sayısının da 5 milyon 699 bin kişi olduğu dikkate alındığında, SPM tahminleri geçen yılın eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 3 aylık dönemde işsizlikte artış, istihdam ve sanayide çalışan işçi sayısında ise belirgin bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

'ŞAŞIRTICI OLMAYACAK'

SPM Araştırmacısı Pınar Kaynak, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kamu ve özel sektör yatırımları toplamının yüzde 4 küçüldüğünü, buna karşılık kasım döneminde ihracatın yüzde 1 azalırken, ithalatın çok ufak bir miktarda (yüzde 0.03) olsa da artmaya devam ettiğini hatırlattı. Sanayi üretim endeksinin ise 3.8 puan düştüğünü belirten Kaynak, "Tüm bu gelişmelerin iş gücü piyasalarına yansıması şaşırtıcı olmayacaktır" dedi.
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