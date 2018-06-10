Samanyolu Haber /Gündem / Bu ankete göre AKP ilk kez %35'in altında çıktı /10 Haziran 2018 12:10

Bu ankete göre AKP ilk kez %35'in altında çıktı

Piar Araştırma şirketi 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçlarını yayınladı. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu Millet İttifakı'nın oy oranlarının Cumhur İttifakı'ndan fazla olması ve AKP'nin %35'in altında oy alması oldu.

SHABER3.COM

Piar’ın anketine göre bu pazar günü seçim yapılsa, AKP yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İYİ Parti yüzde 17.2, HDP yüzde 14.1, ve Saadet Partisi de yüzde 2.5 oranında görülüyor. Kararsız seçmenlerin de dağıtılmış olduğu bu sonuçlara göre HDP de yüzde 10’luk seçim barajının üstünde yer alıyor.

Ankete göre CHP, İYİ Parti ve Saadet’in oluşturduğu Millet İttifakı, AKP, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nı 1 puanla geçiyor. Millet İttifakı, % 43,1 oranını yakalarken Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise 42.1. Herhangi bir ittifakta yer almayan HDP’nin oy oranı ise 14.1.

ERDOĞAN YÜZDE 40’IN ALTINDA

Ankete göre Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40’ın altında görünüyor. İlk turda yüzde 50+1’i oyu alamayan Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 26’ile Muharrem İnce oluyor.

Ankete göre cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan’a yüzde 39.7, Muharrem İnce’ye yüzde 26, Meral Akşener’e yüzde 21.2, Selahattin Demirtaş’a yüzde 11.1, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 1.8, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu ankete göre AKP ilk kez %35'in altında çıktı Sonraki Haber >>

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

BM’den AKP iktidarına ültimatom

BM’den AKP iktidarına ültimatom

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:15