Bu ankete göre AKP ilk kez %35'in altında çıktı

Piar’ın anketine göre bu pazar günü seçim yapılsa, AKP yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İYİ Parti yüzde 17.2, HDP yüzde 14.1, ve Saadet Partisi de yüzde 2.5 oranında görülüyor. Kararsız seçmenlerin de dağıtılmış olduğu bu sonuçlara göre HDP de yüzde 10’luk seçim barajının üstünde yer alıyor.





Ankete göre CHP, İYİ Parti ve Saadet’in oluşturduğu Millet İttifakı, AKP, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nı 1 puanla geçiyor. Millet İttifakı, % 43,1 oranını yakalarken Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise 42.1. Herhangi bir ittifakta yer almayan HDP’nin oy oranı ise 14.1.





ERDOĞAN YÜZDE 40’IN ALTINDA





Ankete göre Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40’ın altında görünüyor. İlk turda yüzde 50+1’i oyu alamayan Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 26’ile Muharrem İnce oluyor.





Ankete göre cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan’a yüzde 39.7, Muharrem İnce’ye yüzde 26, Meral Akşener’e yüzde 21.2, Selahattin Demirtaş’a yüzde 11.1, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 1.8, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı.