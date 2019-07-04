Bu adaya yerleşene ayda 500 euro!

İyonya Denizi'nde Yunanistan'a ait Küçük Çuha Adası (Antikythera) neredeyse tamamen el değmemiş tabiatı ve berrak suyuyla görenleri kendine hayran bırakıyor.





20 kilometrekarelik adada birçok küçük köy bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise hem adaya varış noktası hem de ana liman görevi gören Potamos Köyü.







NÜFUS 40'A KADAR İNDİ





Adanın yerli sakinlerinin sayısı her geçen yıl düşerken, mevcut nüfusun 40'a indiği bildirildi. Nüfusun azalmasına karşı tebdir alan ada yetkilileri, kalıcı olarak yerleşecek aileler bulmak üzere yeni kampanya başlattı.





EV, TARLA VE AYLIK 500 EURO DESTEK





Yeni ada sakinlerinin seçimi için başlatılan uygulamalar oldukça zorlu... Öncelik ise Yunanistan vatandaşı olan ailelere veriliyor.





Adaylara tarım arazisi ve ev vaat edilirken, adada yaşadıkları ilk 3 yıla mahsus aylık 500 euro (Bugünkü kurla yaklaşık 3 bin 200 Türk Lirası) ödenek tahsis edileceği de belirtiliyor.





ŞEHRE 2 SAAT MESAFEDE





Küçük Çuha Adası; sessiz, sakin ve huzurlu bir hayat sürmek için adeta biçilmiş kaftan. Kuşların göç yolu üzerinde kalan adada kuşları izleyebilir, yahut dalış yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz.





Ayrıca, söz konusu adaya yerleşenler şehir hayatından tamamıyla kopmayacak. Adadan 2 saatlik bir feribot yolculuğuyla Girit'e, 4 saatlik bir feribot yolculuğuyla da adaya en yakın şehir olan Lakonia'ya ulaşılabiliyor.





"MODERNLEŞMEMİŞ MİNİK BİR YER"





Yunan medyasında yer alan haberlere göre Küçük Çuha Adası (Antikythera) Belediye Başkanı Andreas Çarçalakis, "Yerimiz çok güzel. Kışlarımız biraz çetin geçiyor. Adamızı canlandıracak aileler arıyoruz. Birkaç gün önce üç küçük çocuklu bir aile buraya yerleşti ve adamız bir anda şenlendi. Küçük Çuha'yı yeniden çocuk sesleriyle dolduracak genç aileler arıyoruz." dedi.





Adanın internet sitesinde Küçük Çuha "modernleşmemiş minik bir yer" olarak tanımlanıyor.





İtalya'da da şehirlere göç sonrası nüfusu azalan bazı köy ve kasabalar yerleşimi özendirmek için benzer yollara başvurmuştu.





Campania bölgesindeki Zungoli kasabası, tamir gerektiren evleri 1 eurodan satışa çıkarmıştı.





Küçük Çupa Adası