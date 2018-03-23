Bu adamı dinlemeyen dövizden kazanıyor, yine tuhaf konuştu!

Başdanışman Ertem'in 'sürekli dövizin düşeceğini' söylediği halde 'sürekli dövizin yükseldiği' Türkiye'de ekonomi bilgisi yerlerde sürünen kişiler günlük olarak devlet televizyonu dahil bir çok mecrada yorum yapmaya devam ediyor.





TRT Haber'de konuşan Cemil Ertem, "Piyasalarda gece likit değil. Dolar 4'e çıktı algısı yanlış. 3,85'in üzerindeki çıkışlar oldukça spekülatif çıkışlar. Dalgalı kurda temellere uygun dengeye geleceğiz. Türkiye ekonomisi stagflasyondan çok uzakta. Yılın ikinci yarısında tek haneli enflasyon göreceğiz. Türkiye ekonomisi farklı bir büyüme trendine girdi. Merkez Bankası piyasayı çok iyi takip ediyor ve gereken her şeyi yapıyor, yapacaktır da. Endişeye mahal yok" ifadelerini kullandı.







Dolar dün gece 4.036'yı görerek rekor kırmıştı. Sabaha karşı bir miktar gevşeyen dolar 3.96 seviyelerinden seyrediyor