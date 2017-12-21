Samanyolu Haber /Gündem / BTK başkanı uyardı: e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi uygulamaların yüzde 75’i sahte /21 Aralık 2017 17:20

BTK başkanı uyardı: e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi uygulamaların yüzde 75’i sahte

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamanın analizi sonucu 32 uygulamanın sahte çıktığını ve bunların mobil uygulamalarından bir kısmının zararlı aktivite içerdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

BTK başkanı uyardı: e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi uygulamaların yüzde 75’i sahte



Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) ülkedeki siber güvenlik ekosisteminin gelişimi için çalışmaya devam ettiğini anlatan Sayan şunları söyledi: “Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamanın analizi neticesinde 32 uygulamanın sahte olduğu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiği tespit edildi. Zararlı ve sahte uygulamalar gerçeğinin aksine kurulum sırasında kullanıcıdan gereksiz izinler istiyor. Örneğin, kullanıcının konum bilgisine, hoparlör ve mikrofonuna ve adres defterine erişme gibi izinleri vermesi halinde, sahte uygulama sahibi saldırganlar, kişisel verilere kolayca erişebiliyor.”

Sayan, bu konuda vatandaşları bilinen mecralardan uygulama indirmeleri, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için indirilme sayısına, kullanıcı yorumlarına, yayıncısının ve iletişim bilgilerinin kurumsal ve doğru olup olmadığına, uygulama kurulumu sırasında istediği izinlerin gerekli olup olmadığına bakmaları konusunda uyardı.
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