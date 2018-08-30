Brunson'dan çıkan 'maklube' nasıl örgüt üyeliğine delil oldu?

Brunson'ın cep telefonunda çıkan 'maklube'nin görüntüsünün suçlanması için yettiği ortaya çıktı.





35 yıl hapis istemiyle yargılanan ve tutukluluğu sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine çevrilen papaz Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, kendisine ait USB bellek ve cep telefonu ile sim kartın içindekilere ilişkin bulgular suç şeklinde tanzim edilerek iddianamaye konuldu.





Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, iddianamade, Brunson'a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller 'misyonerlik adı altında illegal faaliyet' olarak nitelendirildi.







İddianamede Brunson'a ait bir adet Sandisk marka 128 GB kapasiteli USB belleğin Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından imajının alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi. Graphics isimli klasörün içinde bulunan bir dosyanın 2 Mart 2016 tarihinde değiştirildiği, izlenen bu dosyada bir dini ayin sırasında duvara projektör ile verilen görüntüde 'Hun Bıxer Hatın Kurden Mesihi' (Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar) yazdığı, aynı USB bellek içinde multimedya klasörünün içinde Hz. İsa'nın hayatının anlatıldığı ve çarmıha gerildiği filmini fakir bir ailenin evinde projektör ve ses sistemini kurarak erkeklere izlettirdikleri öne sürüldü.





'MAKLUBE YEMEĞİ VİDEOSU TESPİT EDİLDİ'







Habere göre, iddialar arasında, Suruç'ta misyonerlik görüntüsü altındaki illegal faaliyetlerin kuvvetlendirilmesi gerektiği, Hıristiyan dinine inanan ve bunu açıkça söyleyen Kürtlerin sayısının artması gerektiğinin ifade edildiği, bunun sağlanması durumunda Suruç içinden Kobani'ye yardımın artacağı iddia edildi.







Brunson'a yöneltilen tuhaf suçlamalardan biri de cep telefonunda başka bir kişi tarafından gönderilen maklube yemeği videosunun suç sayılması. Jacqueline isimli kişiden gelen videoda hizmet hareketiyle özdeşleşen ve Arapların sıklıkla tükettiği maklube isimli pilavın görüntüsü bulunduğu belirtilirken bundan da papaza suç isnadında bulunulduğu belirtildi.