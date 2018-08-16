Samanyolu Haber /Gündem / Brunson’ın ev hapsini gerektirecek sağlık sorunu yokmuş ,Yani karar siyasi /16 Ağustos 2018 16:05

Brunson’ın ev hapsini gerektirecek sağlık sorunu yokmuş ,Yani karar siyasi

Türkiye’de ev hapsinde bulunan Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ev hapsine alınmasını gerektirecek bir sağlık probleminin olmadığını ve kararın ‘siyasi’ olduğunu savundu.

SHABER3.COM

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Halavurt, tahliye talebinin dün ikinci kez reddedildiğini hatırlatarak, “Davanın asıl mahkemesine dilekçe verdik. Reddedip bir üst mahkemeye gönderdi. Yarın veya öbür gün bir karar çıkar” dedi.


Hukuken delil yetersizliği nedeniyle tahliye beklendiğini belirten avukat, “Delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Hukuken böyle olması gerekir. Tahliyesinin yanı sıra adli kontrol hükümlerinin de kaldırılması gerekir. Memleketine dilediği gibi gidip gelmesi gerekir” diye konuştu.

Brunson’un ‘sağlık sorunları’ gerekçe gösterilerek tutuklu bulunduğu hapishaneden tahliye edilerek ev hapsine alınmasına değinen avukat, kararın ‘siyasi’ olduğunu söyledi.


Halavurt şöyle devam etti: “Ev hapsine alınmasını gerektirecek herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Ev hapsi kararı tamamen siyasidir. Duruşmada bir ağlama krizi geçirmişti ve bunun cezaevi koşullarının getirdiği psikolojik yıpranma nedeniyle olduğunu mahkemeye iletmiştik ancak sağlık sorunları nedeniyle bir tahliye veya ev hapsi kararı talebimiz olmadı.” 

İki kez ret
Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip daha sonra ev hapsine alınmıştı.

Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da Türk Lirası ABD Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetmişti.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi iki kez mahkemece reddedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brunson’ın ev hapsini gerektirecek sağlık sorunu yokmuş... Sonraki Haber >>

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Dolar geriledi ama faizler arttı

Dolar geriledi ama faizler arttı

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:46:47