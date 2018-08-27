Samanyolu Haber /Gündem / Brunson için yeni itiraz Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak /27 Ağustos 2018 17:29

Brunson için yeni itiraz Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, yerel mahkemelerin itirazlarını reddetmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) itiraz süreci başlatacaklarını söyledi.

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Sağlık sorunları gerekçesiyle 25 Temmuz günü ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen papaz Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt kısa süre önce İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Halavurt'un, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

Mahkeme heyetinin reddettiği talep, incelenmek üzere üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yapılan itirazı reddetti.

Ağır ceza mahkemelerince Brunson ile ilgili itirazların reddedilmesi üzerine avukat Halavurt, yeni süreç başlatmak üzere harekete geçti. Halavurt, yerel mahkeme süreçlerinin tamamlanmasından sonra 1 ay içinde AYM'ye bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

DHA'ya konuşan Halavurt, "Taleplerimizin, bu haliyle İzmir 2. ve 3. ağır ceza mahkemeleri arasında gidip geleceğini anlıyoruz. Bunun üzerine gerekçeli kararın elimize gelmesinden sonra 1 ay içinde bireysel başvurusu için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" dedi.

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