Samanyolu Haber /Gündem / Brunson davasında Savcı itiraz etti... /30 Kasım 2018 17:26

Brunson davasında Savcı itiraz etti...

Rahip Brunson'un Avukatı İsmail Cem Halavurt ise daha önce kararın bozulması için itirazda bulunmuştu

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35 yıl hapis istemiyle yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alıp ABD'ye dönen Rahip Andrew Craig Brunson için duruşma savcısından üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz geldi. 

Daha önce karar hakkında müddet-i muhafaza (süre tutumu) talepli dilekçe sunan savcı gerekçeli kararın açıklanmasından sonra yaptığı başvurusunda kararın bozulmasını talep etti. 

Rahip Brunson'un Avukatı İsmail Cem Halavurt ise daha önce kararın bozulması için itirazda bulunmuştu.
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