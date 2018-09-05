Brunson davasında flaş gelişme

İzmir Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda, kritik soruşturmaları yürüten terör savcılarının görev alanlarının değiştirildiği öğrenildi. Görev yeri değiştirilenler arasında ABD ile gerilim yaşanmasına neden olan rahip Andrew Brunson'ın iddianamesini yazan savcı Berkant Karakaya'nın da olduğu belirtildi.







BRUNSON İDDİANAMESİNİ YAZAN SAVCI BİLİŞİM SUÇLARINA





Odatv'nin haberine göre, yeni yapılan değişikliklerde en dikkat çekici olan, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip Brunson iddianamesini yazan terör savcısı Berkant Karakaya oldu.





Brunson iddianamesini yazan Savcı Karakaya, terör ve örgütlü suçlar savcılığından alınarak Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı'nda görevlendirildi.





ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK DAHA





İzmir'deki bir çok tartışmalı soruşturmaya imza atan , Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olan İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.