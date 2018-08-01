Samanyolu Haber /Gündem / Brunson anlaşması Halkbank yüzünden mi çöktü? /01 Ağustos 2018 22:57

Brunson anlaşması Halkbank yüzünden mi çöktü?

Amerikan haber sitesi Bloomberg, Türkiye ile ABD arasındaki Pastör Brunson krizi hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre, Türkiye ilgili görüşmelerde son anda Halkbank'la ilgili bir şart koştu ve yapıldığı öne sürülen anlaşma çöktü...

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ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı almasına yol açan rahip Richard Brunson krizi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan haber sitesi Bloomberg, Brunson’ın serbest bırakılması konusundaki pazarlıkların Halkbank davası yüzünden çöktüğünü öne sürdü.

ŞARTLAR NEYDİ?

İddiaya göre Amerikan yönetimi Türkiye ile görüşmelerde Brunson’ın bırakılması karşılığında,


 
Hazine Bakanlığı’na Halkbank’a düşük bir para cezası kesilmesi için tavsiyede bulunmayı,

Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iade edilip ABD’de aldığı hapis cezasını ülkesinde tamamlamasını,

İsrail’in de Ebru Özkan isimli Türkiye vatandaşını serbest bırakmasını sağlamayı kabul etti.

‘TÜRKİYE SON ANDA YENİ HALKBANK ŞARTI KOŞTU’

Bloomberg ise her iki taraftan yetkililere dayandırıldığı belirtilen haberde, Ankara’nın bu anlaşmaya son anda bir ek daha yapmak istediğini öne sürdü. İddiaya göre, Amerikan tarafı Brunson tutukluluğunun devamına karar verilen 18 Temmuz’daki duruşmada serbest bırakılıp sınırdışı edilmesini bekliyordu. Fakat Bloomberg’ün ifadeleriyle, “Türkiye bunun yerine son dakikada anlaşmanın şartlarını değiştirdi; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank’a ilişkin her tür soruşturmadan vazgeçilmesi şartını da laf arasında ekledi.” Haberde bu iddianın Türk ve Amerikalı yetkililere dayandırıldığı vurgulanırken, “Anlaşma çöktü ve Brunson ev hapsine alındı” denildi.

‘GÖRÜŞMELERİ ERDOĞAN’A YAKIN BİR KİŞİ YAPTI’

Haberdeki bir diğer iddia da, Amerikalıların söz konusu müzakereleri, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bir kişi ile bir arka kanaldan yürüttüğü’ yönünde. Haberde, bu kişinin ismi verilmedi.
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