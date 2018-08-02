Brunson ABD için neden önemli?

Gazeteduvar'ın haberine göre Pastör Richard Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle müttefiki Türkiye’yen iki bakana ilk kez yaptırım uygulama kararı aldı. Peki krizin bu noktaya gelmesinin nedeni ne? Brunson, Donald Trump için neden bu denli önemli?





EVANJELİST BASKI





Uzmanlar bu konuda ilk olarak, Brunson’ın din görevlisi olarak temsil ettiği evanjelist Hıristiyanların Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ilişkilerine dikkat çekiyor. Protestanlık mezhebinin/teolojisinin Amerika’ya özgü bir türü olan ve daha çok muhafazakâr beyaz Amerikalıların mensubu olduğu evanjelist cemaati, Trump’ın seçmen tabanının temelini oluşturuyor. Dahası, Pence bu mezhebin son derece katı bir üyesi. Pence, başkan yardımcılığında Brunson’ın serbest bırakılmasını sağlamaya yemin etmiş bir isim…





ARA SEÇİMLER YAKLAŞIYOR, TRUMP’IN DURUMU KRİTİK







Hal böyleyken, Brunson’ın serbest kalıp kalmaması konusunda Trump yönetimi üzerinde yüz binlerce Evanjelist seçmeninden gelen baskı söz konusu. Trump yönetimi başta Rusya soruşturması ve Rusya ile ilişkileri olmak üzere bir dizi sebepten ötürü ülke içinde ağır baskı altındayken, 6 Kasım’da Senato ve Temsilciler Meclisi için ara seçimler de düzenlenecek.





Bu seçimler, Kongre’de Cumhuriyetçilerin temsil oranı ve Trump’ın ikinci bir dönem için daha başkan adayı olup olmayacağı konusunda belirleyici olacak. Uzmanlar, Trump’ın hem dikkatleri Rusya soruşturmasından başka yöne çevirmek hem de seçmen tabanını memnun etmek için Brunson krizine eğildiği yorumu yapıyor.





ÜLKE DIŞINDA TUTUKLU AMERİKALILARA ÖZEL İLGİ





Trump aynı zamanda yurt dışında tutuklu olan Amerikan vatandaşlarını ABD’ye döndürmeyi de başkanlığının önde gelen politikalarından biri haline getirmiş durumda. Mısır’da tutuklu olan Mısırlı Amerikalı Aya Hicazi, Taliban’ın kaçırdığı Caitlan Coleman, eşi ve üç çocuğu ile Kuzey Kore’de tutuklu olan üç Amerikalı bu politikaların sonucunda eve dönmüş durumda.