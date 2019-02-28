Samanyolu Haber /Dünya / Brüksel, IŞİD mensubu olduğu öne sürülen vatandaşlarını geri almıyor /28 Şubat 2019 02:52

Brüksel, IŞİD mensubu olduğu öne sürülen vatandaşlarını geri almıyor

Brüksel Temyiz Mahkemesi, YPG’nin elinde tutulan Belçika vatandaşı 2 IŞİD mensubunun eşleri ile 6 çocuğunun ülkeye geri getirilmesi kararını iptal etti.

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Brüksel Mahkemesi, aralık ayında IŞİD militanları ile evli olan 2 kadın vatandaşı ve 6 çocuğunun Suriye'de YPG'nin kontrolündeki kamptan alınarak ülkesine getirilmesi için hükümete talimat vermişti. Ancak Göç ve Mülteci Bakanı Maggie De Block, Brüksel Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek, davayı Brüksel Temyiz Mahkemesi’ne taşımıştı. Brüksel Temyiz Mahkemesi, 2 kadın ve 6 çocuğun ülkeye geri getirilmesi kararını iptal etti.

Belçika vatandaşı olan Tatyana Wielandt (26) ve Büşra Abouallal (25) adlı iki kadın ve 6 çocuğu YPG'nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığı tespit edilmiş, hükümetin 40 gün içinde aileleri getiremezse çocuk başına günlük 5 bin Euro, toplam 1 milyon Euro tazminat ödemesi yönünde karar verilmişti.
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