British Airways'e rekor ceza: Tam 230 milyon dolar!

İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways (BA), müşterilerinin kişisel bilgilerinin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerinin ihlal edilmesinden dolayı 230 milyon dolar para cezası ödeyecek. Şirket, denetleme kurumu Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi tarafından verilen cezayı “şaşkınlık ve hayal kırıklığı” ile karşıladığını açıkladı.







British Airways, güvenlik sistemi ihlalinin nedenini internet sitesine yapılan siber saldırıya bağlamıştı. Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi ise British Airways sitesine giren yolcuların sahte bir siteye yönlendirildiğini ve 500 bin müşteriye ait özel bilgilerin saldırganlar tarafından ele geçirildiğini söylemişti.





VERİLEN EN YÜKSEK CEZA





British Airways’e verilen bu cezanın bugüne dek verilmiş en yüksek ceza olduğunu vurguladı. Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi yetkilisi Elizabeth Denham, “İnsanların kişisel bilgileri özeldir. Bu bilgi size teslim edilmişse onu korumanız gerekir. Bunun için gerekli adımların atılıp atılmadığını kontrol ederiz” dedi.