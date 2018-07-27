BRICS zirvesi başladı

TÜRKMEN TERZİ - GÜNEY AFRİKA





Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’nın üye olduğu BRICS zirvesi bugün Johannesburg’da başladı. Gelenek gereği zirveye ilk Çin lideri Xi Jinping geldi ve G. Afrika lideri ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.





İdari başkent Pretoria’daki başkanlık sarayı olan Birlik Binası’nda gerçekleşen görüşmede bir dizi anlaşma imzalandı. Xinping’in onuruna 21 pare top atışıyla başlayan programda Çin bayrağı en yüksekte dalgalandı.





Resmi törenden sonra iki lider özel bir görüşme gerçekletirdiler. Diğer ziyaretlerden farklı olarak, iki lider ve bakanlar Saray’ın bahçesine kurulan çadırda ticaret, enerji, bilim teknoloji, kamu yatırımları alanlarında toplamda 14.7 milyar dolarlık anlaşma imzaladılar. Çin ve Güney Afrika 2015 yılında, Güney Afrika’nın sanayileşme sürecini hızlandırmak için sanayilerin uyumu, Özel Ekonomik Bölgeler’de işbirliğinin geliştirilmesi, deniz işbirliğinin geliştirilmesi, altyapı geliştirme, insan kaynakları işbirliğinin yanı sıra finansal işbirliği alanlarında “stratejik program” anlaşmasına varmışlardı.





Çin ve Güney Afrika arasında toplam ticaret 2009 yılından beri, 118 milyar Dolar’dan (8.9 Milyar Dolar) 2013 sonu itibariyle 271 milyar Rand’e (20.5 milyar Dolar) ulaştı.





Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak davet edildi





Bu yıl 10.su düzenlenen BRICS topluluğu, stratejik, siyasi, ekonomik, sosyal ve uluslararası alanlarda üyeler arası işbirliği amaçlıyor. Çok uluslu dış politika izleyen Güney Afrika, BRICS zirvesine Afrika’nın her bölgesinden önemli ülkelerin liderleri yanında, G-20 dönem başkanı Arjantin lideri Mauricio Macri ve İslam İşbirliği Teşkiları Dönem başkanı Recep Tayyip Erdoğan da davet edildi. Ayrıca Jamaica lideri Andrew Holness de davet edilenler arasında. Zirveye davet edilen Mısır lideri Abdülfettah Sisi ise Johannesburg’a gelmeyecek dendi.





Bugün ve yarın BRICS’e üye ülkeler görüşmelerini gerçekleştirecek. Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Erdoğan’ın özel bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.