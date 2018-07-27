Samanyolu Haber /Gündem / BRICS zirvesi başladı /27 Temmuz 2018 17:32

BRICS zirvesi başladı

BRICS zirvesi başladı, Çin ev sahibine 14.7 milyar Dolar yatırım sözü verdi.

SHABER3.COM

TÜRKMEN TERZİ - GÜNEY AFRİKA

Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’nın üye olduğu BRICS zirvesi bugün Johannesburg’da başladı. Gelenek gereği zirveye ilk  Çin lideri Xi Jinping geldi ve  G. Afrika lideri ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

İdari başkent Pretoria’daki başkanlık sarayı olan Birlik Binası’nda gerçekleşen görüşmede bir dizi anlaşma imzalandı. Xinping’in onuruna 21 pare top atışıyla başlayan programda Çin bayrağı en yüksekte dalgalandı.

Resmi törenden sonra iki lider özel bir görüşme gerçekletirdiler. Diğer ziyaretlerden farklı olarak, iki lider ve bakanlar  Saray’ın bahçesine kurulan çadırda ticaret, enerji, bilim teknoloji, kamu yatırımları alanlarında toplamda 14.7 milyar dolarlık anlaşma imzaladılar. Çin ve Güney Afrika 2015 yılında, Güney Afrika’nın sanayileşme sürecini hızlandırmak için sanayilerin uyumu, Özel Ekonomik Bölgeler’de işbirliğinin geliştirilmesi, deniz işbirliğinin geliştirilmesi, altyapı geliştirme, insan kaynakları işbirliğinin yanı sıra finansal işbirliği alanlarında “stratejik program” anlaşmasına varmışlardı.

Çin ve Güney Afrika arasında toplam ticaret 2009 yılından beri, 118 milyar Dolar’dan (8.9 Milyar Dolar) 2013 sonu itibariyle 271 milyar Rand’e (20.5 milyar Dolar) ulaştı.

Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak davet edildi

Bu yıl 10.su düzenlenen BRICS topluluğu, stratejik, siyasi, ekonomik, sosyal ve uluslararası alanlarda üyeler arası işbirliği amaçlıyor. Çok uluslu dış politika izleyen Güney Afrika, BRICS zirvesine Afrika’nın her bölgesinden önemli ülkelerin liderleri yanında, G-20 dönem başkanı Arjantin lideri Mauricio Macri ve İslam İşbirliği Teşkiları Dönem başkanı Recep Tayyip Erdoğan da davet edildi. Ayrıca Jamaica lideri Andrew Holness de davet edilenler arasında. Zirveye davet edilen Mısır lideri Abdülfettah Sisi ise Johannesburg’a gelmeyecek dendi.

Bugün ve yarın BRICS’e üye ülkeler görüşmelerini gerçekleştirecek. Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Erdoğan’ın özel bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BRICS zirvesi başladı Sonraki Haber >>

Moğolistan'da öğretmen kaçırmaya çalışan MİT'çiler eli boş döndü

Moğolistan'da öğretmen kaçırmaya çalışan MİT'çiler eli boş döndü

Kaçırılan Veysel Akçay'ın eşi konuştu

Kaçırılan Veysel Akçay'ın eşi konuştu

Erdoğan'ın uzun kolları bugün Moğalistan'da

Erdoğan'ın uzun kolları bugün Moğalistan'da

Yunanistan’daki Feci Yangın Hangi Gerçeği Ortaya Çıkardı?

Yunanistan’daki Feci Yangın Hangi Gerçeği Ortaya Çıkardı?

OHAL mağduriyetlerini dile getirdi

OHAL mağduriyetlerini dile getirdi

Yangına havadan müdahale görüntüleri

Yangına havadan müdahale görüntüleri

İlk önce otelin duvarı çökmüş

İlk önce otelin duvarı çökmüş

Başkalarında kusur arayan insan...

Başkalarında kusur arayan insan...

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İsveçli genç THY uçağını durdurdu, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi

İsveçli genç THY uçağını durdurdu, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:06:59