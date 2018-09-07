Samanyolu Haber /Dünya / 'Brezilya'nın Trump'ı devlet başkanı adayı Bolsanaro bıçaklandı /07 Eylül 2018 00:31

'Brezilya'nın Trump'ı devlet başkanı adayı Bolsanaro bıçaklandı

Brezilya'nın Trump'ı olarak anılan aşırı sağcı devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro'nun seçim kampanyasındayken bıçaklandığı bildirildi.

SHABER3.COM

Jair Bolsonaro'nun, Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası esnasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandığı açıklandı.
Bolsonaro'nun oğlu babasının çevredeki bir hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

BOLSONARO KİMDİR?

Brezilya'da 7 ve 28 Ekim tarihleri arasında yapılacak seçimlerin anketlerinde eski devlet başkanı Lula da Silva, geçtiğimiz cuma günü Brezilya yüksek mahkemesinin aldığı kararla seçimlere girme şansını kaybetti. Silva'nın ardından seçim anketlerinde birinci sıraya yerleşen sağcı, popülist Jair Bolsonaro ordudan emekli bir binbaşı.

1964-1985 yılları arasında ülkedeki askeri dikta rejiminde orduda görev yapan Bolsonaro, o dönemi Brezilya için yükseliş ve özüne dönüş yılları olarak tanımlıyor.

1988 yılında başkent Rio'nun yerel meclisine üye olarak giren Bolsonaro, daha sonra 1990'da Hristiyan Demokrat Parti'den federal meclise girmeyi başardı.

Uzun yıllar parlamentoda 'ırkçı, cinsiyetçi ve göçmen karşıtı' bir politikacı tanınan Bolsonaro, "Ülkenin en radikal politikacısı" olarak anılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Brezilya'nın Trump'ı devlet başkanı adayı Bolsanaro... Sonraki Haber >>

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:14:43