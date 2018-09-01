Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'nın hapisteki eski lideri Lula'ya seçim yasağı /01 Eylül 2018 12:42

Brezilya'nın hapisteki eski lideri Lula'ya seçim yasağı

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, yolsuzluk suçuyla nisan ayından beri hapis yatan ülkenin eski lideri Luiz Inacio Lula da Silva'nın ekim ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için aday olamayacağını açıkladı.

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Mahkemedeki yedi yargıç, sekiz saat süren tartışmanın ardından 6'ya 1 oy çoğunluğuyla 72 yaşındaki solcu lider Lula da Silva'ya seçim yasağı getirdi.

Yargıç Og Fernandes Lula'nın adaylığına karşı verdiği oy sırasında "Burada söz konusu olan bütün yurttaşların hukuk ve anayasa karşısında eşitliği ilkesidir." dedi. Yargıç Luis Roberto Barroso da kararın "gayet basit" olduğunu söyleyerek, yasanın, mahkumiyeti temyizde onanmış kişilerin adaylığını yasakladığına işaret etti.

'On gün içinde yeni aday göstermeliler'
Barroso, İşçi Partisi'nin Silva yerine 10 gün içinde yeni bir aday göstermesi gerektiğini belirterek, eski devlet başkanının bugünden itibaren basında aday olarak görülmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Silva'nın avukatları ise mahkeme kararını temyize taşıyacaklarını dile getirdi. İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada da "Biz, halkla birlikte Lula'yı sokaklarda savunacağız." ifadesine yer verildi.

Seçim anketlerinde önde
Brezilya'nın en popüler siyasetçilerinden olan Lula, yolsuzluk yapmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lula'nın İşçi Partisi daha önce iki dönem ülkenin cumhurbaşkanı olmuş Lula'yı birinci turu 7 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlerde aday gösterdi. Yapılan son anketlere göre hapisteki lider Lula, yüzde 39 oranla rakiplerinin açık ara önünde.
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