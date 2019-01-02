Brezilya'nın aşırı sağcı yeni lideri Jair Bolsonaro: Sosyalizmden kurtulacağız

"Sorumsuzluk bizi tarihimizdeki en büyük etik, ahlaki ve ekonomik kriz içine soktu" diyen Bolsonaro konuşmasının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, kutlama mesajını Twitter'dan paylaştı.

Bolsonaro'nun "harika bir yemin konuşması" yaptığını söyleyen Trump, "ABD seninle birlikte" mesajını paylaştı.

Jair Bolsonaro ise bu kutlama mesajına yine Twitter'dan yanıt verdi ve "Cesaretlendirici sözleriniz için teşekkürler Sayın Başkan. Birlikte, Tanrı'nın da koruması ile, insanlarımıza gelişme ve rehaf getireceğiz" dedi.



'Tropiklerin Trump'ı' olarak anılıyor

Eski bir yüzbaşı olan Bolsonaro, 28 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimini solcu İşçi Partisi'nin adayı Fernando Haddad karşısında açık arayla kazanmıştı.





Ülkede yolsuzluğu bitirme ve suç oranını düşürme vaadiyle oy toplayan Bolsonaro, hem seçim kampanyası döneminde hem de siyasi kariyeri boyunca yaptığı açıklamalarla tartışmaların odağında olan bir isim.





Bolsonaro'nun işkenceden tecavüze, eşcinsellerden kadınlara ve siyah Brezilyalılara yönelik açıklamaları siyaset sahnesindeki yükselişi sırasında büyük tartışma yarattı.





63 yaşındaki siyasetçi, siyasete yaklaşımı, Twitter'ı oldukça aktif kullanıyor olması ve savunduğu politikalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a da benzetiliyor ve 'Tropiklerin Trump'ı' olarak da anılıyor.





Kendisini Brezilya'da sokakları yeniden güvenli hale getirecek Başkan adayı olarak tanımlayan Bolsonaro, ülkede güvenliği sağlamak için bireysel silahlanma önündeki engelleri azaltıcı adımlar atacağını da vaat etmişti.





Yemin konuşmasında da bu konuya değinen Bolsonaro, "İyi vatandaşlar, kendilerini koruyacak önlemleri hak ediyor" dedi.



