Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'da hapishanede çete kavgası: 57 ölü /30 Temmuz 2019 10:43

Brezilya'da hapishanede çete kavgası: 57 ölü

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavga sonucu ölen mahkumların sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı.

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Ülkedeki hapishanelerden sorumlu Jarbas Vasconcelos, iki çete arasında başlayan kavga nedeniyle 57 mahkumun öldüğünü, ölenlerden 16'sının başının kesildiğini açıkladı.

Olaylar sırasında mahkumların hapishanenin bir kısmını ateşe vermesi nedeniyle güvenlik güçlerinin içeri giremediğini söyleyen Vasconcelos, "İki grup arasındaki hesaplaşmaydı, cezaevi sistemini protesto ya da isyan amacı taşımıyordu" diye konuştu.
Mahkumların rehin aldığı iki hapishane görevlisinin daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Ulusal Adalet Konseyi tarafından bu ay hazırlandığı belirtilen raporda, 163 kişi kapasiteli Altamira hapishanesinde kavga sırasında 343 mahkumun bulunduğu vurgulandı.

Mayıs ayında Amazonas eyaletinin Manaus kentinde birer gün arayla dört farklı cezaevinde çıkan isyanlarda 50'den fazla mahkum ölmüştü.

Brezilya hapishaneleri, 700 bin kişiyle dünyanın üçüncü en kalabalık mahkum nüfusunu barındırıyor.

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