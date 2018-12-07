Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'da banka soygunu faciası: 11 ölü /07 Aralık 2018 22:21

Brezilya'da banka soygunu faciası: 11 ölü

Brezilya'da banka soyguncularıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5'i rehine 11 kişi öldü.

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BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinin Milagres kentinde gece iki bankayı soymaya çalışan çete üyeleri, bazı kişileri rehin aldı.
Yetkililer, polisin soygunculara müdahalesi sırasında çıkan çatışmada biri çocuk 5 rehinenin aralarında olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ölen diğer kişilerin soyguncu mu yoksa polis memuru mu olduğuna dair bilgi verilmedi.

Milagres Belediye Başkanı, 5 rehinenin soyguncular tarafından öldürüldüğünü açıkladı, Brezilya basınındaki haberlerde iki soyguncunun polise teslim olduğu belirtildi.
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