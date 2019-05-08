Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'da AKP'nin talebiyle gözaltına alınan işadamı serbest bırakıldı /08 Mayıs 2019 10:37

Brezilya'da AKP'nin talebiyle gözaltına alınan işadamı serbest bırakıldı

Brezilya mahkemesi, Ankara'nın iadesini talep ettiği işadamını serbest bıraktı

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Hizmet Hareketi'ne yakın olduğu için Ankara’nın iadesini talep ettiği ve bu sebeple gönderilen fabrikasyon delillerle Brezilya'da gözaltına alınan Brezilya vatandaşı Ali Sipahi yapılan yargılama sonucunda serbest bırakıldı.

İşadamı Ali Sipahi, Nisan ayında Brezilya’da gözaltına alınmıştı. Brezilya üst mahkemesi, 12 yıldır ülkede yaşayan ve çift pasaport sahibi Sipahi’yi serbest bıraktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Ankara’nın iade talebine ise hükümetten henüz cevap gelmedi. 

12 YILDIR SAO PAULO'DA LOKANTA İŞLETİYOR

31 yaşındaki Sipahi, 12 yıldır Brezilya’da yaşıyor. Sao Paulo’da bir lokanta işleten Sipahi'nin Brezilya-Türkiye Kültür Merkezi ve Türkiye-Brezilya Ticaret ve Endüstri Odası üyesiyken bu yasal faaliyetleri ve Bank Asya'ya para yatırmak suçlamalarıyla Türkiye'ye iade edilmesi istenmişti

AFP'ye konuşan avukatı Theo Dias, “Masum bir vatandaşın hapsedilmesini iptal eden bu karar önemli bir adımdı, sonraki adımları da önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz.” dedi.
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