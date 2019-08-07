Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya Yüksek Mahkemesi 'Türkiye'de adil yargılama yok' dedi,Hizmet gönüllüsünü iade etmedi /07 Ağustos 2019 08:14

Brezilya Yüksek Mahkemesi 'Türkiye'de adil yargılama yok' dedi,Hizmet gönüllüsünü iade etmedi

Brezilya, Yargısından Türkiye'de adil yargılamanı olmadığına dair emsal karar

SHABER3.COM

Brezilya, Hizmet Gönüllüsü olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin iadesini istediği Ali Sipahi'yi iade etmemeye karar verdi.

Ülkedeki en üst mahkeme olan Federal Yüksek Mahkeme, Sipahi'nin Türkiye'de adil bir şekilde yargılanma garantisi bulunmadığına hükmetti.

Mahkemedeki beş yargıç kararı oy birliğiyle aldı.

Yargıç Edson Fachin, "İade edilecek kişinin bağımsız bir yargıç tarafından tarafsız bir şekilde yargılanacağının güvencesi yok" dedi.

Brezilya Başsavcılığı da Sipahi'nin iade edilmemesi yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Başsavcılığın bu kararının gerekçesi ise Gülen yapılanmasının "herhangi bir terör eylemine karıştığına dair bir kanıt bulunmaması" olarak gösterilmişti.

12 yıldır Brezilya'da yaşayan 31 yaşındaki restoran işletmecisi Sipahi, bu yıl bir süre cezaevinde kaldıktan sonra Federal Yüksek Mahkeme kararını açıklayana kadar serbest bırakılmıştı.

Brezilya ve Türkiye vatandaşı olan Sipahi'nin avukatı, müvekkilinin Bank Asya'ya para yatırdığı için suçlandığını söylemişti.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brezilya Yüksek Mahkemesi 'Türkiye'de adil yargılama... Sonraki Haber >>

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Sen gerçeksin onlar yalan!

Sen gerçeksin onlar yalan!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:55:48